【兩會2020】下月21日召開 防疫、經濟、脫貧成焦點

因新冠疫情而推遲的全國兩會日期正式確定，被視為中國致力於回歸正常的強有力聲明。但今年兩會勢必與往年不同，官方尚未共布是否會以視像形式開會，以及兩會開多久，而分析認為，防疫、經濟、脫貧將成為焦點。

對外展示中國局勢正在回歸正常

新華社報道，十三屆全國人大常委會第十七次會議今日表決通過，十三屆全國人大三次會議將於5月22日在北京召開。日前召開的政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議，則建議全國政協十三屆三次會議於5月21日在京召開。

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浩然資本創始人、曾任中國外交官的劉揚聲表示，召開兩會的好處是對外展示局勢正在回歸正常，有助於恢復對領導層的信心，表明中國領導層知道自己在做什麼，與其他國家領導人不同。不過，政府不希望出任何問題。劉揚聲說，召開兩會的弊端是存在疫情大爆發的風險。

全國人大會議和全國政協會議通常分別於3月5日和3月3日召開，在約兩周的時間里，3,000名代表以及幾千名官員、政治顧問和新聞記者在北京的會場裡濟濟一堂。不過，今年因為新冠疫情，兩會推遲近兩個半月，何種形式召開亦受關注，包括是否以視像形式開會。

全國人大常委會本周舉行的會議，就是123人現場出席會議，47人通過網絡視頻方式出席。最近幾天，山西和浙江等地的省級人大也分別舉行了電視電話會議。

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南京大學哲學和法學教授顧肅認為，「以老樣子開兩會將標志著中國正在恢復正常，但網上開會可能會發出一個信號，表明與新冠肺炎的戰鬥將是一場長期鬥爭。」

港區人大常委譚耀宗今天則引述全國人大委員長栗戰書在會上指出，已經綜合考慮各方因素，為成功召開會議進行了防控和專項預案，大家可以放心。譚耀宗表示，今早的常委會會議，只提出開會日期，沒提及結束時間，亦未有交代檢疫安排或是否以視像形式開會，相信人大代表要親身到北京出席會議。

重點是確立經濟目標 中央智囊聚焦3%

至於今年兩會重點，首要是確立戰疫模式下的經濟目標。受疫情衝擊，今年一季度中國國內生產總值（GDP）按年下降6.8%，為1992年有季度GDP數據記錄以來的首次負增長。

本報此前分析，相較往年，今年目標要考慮更加複雜的因素，包括疫情對國內外經濟的客觀衝擊、對復工復產積極性的鼓勵、保就業的剛性需求，還有此前當局作出的實現全面小康社會承諾。多位中央核心智囊近期紛紛將這個關鍵數字聚焦在3%，包括全國政協經濟委員會副主任劉世錦和發改委下屬的國家信息中心首席經濟學家祝寶良。

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譚耀宗引述栗戰書指出，這次會議有兩項重點，其中是要代表「統一思想」，在做好防疫工作的同時，要保證經濟項目繼續進行。此外，今年是內地全面脫貧的最後一年，要全面扶貧攻堅。

內地全面脫貧最後一年 要全面扶貧攻堅

他又表示在疫情之後，吸取教訓及國際疫情的經驗，將會為公共衞生問題立法、修法，他表示，在常委會上已經修訂一條處理固體廢物的法例。

據此前報道，本次常委會議程包括首次審議動物防疫法修訂草案，規定嚴格審批和檢疫非食用野生動物，建立動物疫情風險評估制度。常委會亦會審議生物安全法草案，完善重大新發現及突發傳染病動植物疫情防控制度，強化病原微生物實驗監管。

責任編輯：費風

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