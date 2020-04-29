習浙江舊部 遼寧省長唐一軍獲任司法部長

十三屆全國人大常委會第十七次會議表決通過，任命遼寧省長唐一軍為司法部長。另外，生態環境部副部長黃潤秋，則升任生態環境部長。

▲ 唐一軍。（資料圖片）

現年59歲的唐一軍，在出任遼寧省長前，在浙江工作逾40年，2002年任浙江省紀委常委、秘書長。當年10月，習近平轉任浙江省副省長、代省長，此後成為浙江省委書記。唐與習共事多年，被視作習近平浙江舊部一員。

內地官場大執位懶人包 習舊部紛掌要位

2011年2月，50歲的唐一軍任寧波市政協主席，晉升副部級。2016年5月，在退居二線五年之後，唐一軍開始得到重用，任寧波市副市長、代理市長。同年8月，升任中共浙江省委常委、寧波市委書記。2017年10月，唐一軍調任遼寧省委副書記、代理省長，晉升正部級。在一年多的時間內，就完成了從二線副部到一線正部的飛躍。

今年4月，在遼寧工作兩年半後，唐一軍進京，上周三（22日）出席由中央政法委書記郭聲琨主持的「平安中國建設協調小組第一次會議」。當時的司法部部長傅政華則沒有參加此次會議。

至於現年56歲的黃潤秋，則是首名非中共人士出任這一職位。黃潤秋2007年12月出任九三學社中央常委、四川省委主委。2013年當選第十二屆全國人民代表大會四川地區代表，2016年2月辭去第十二屆全國人大常委職務，2018年1月當選第十三屆全國政協委員。

責任編輯：費風

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