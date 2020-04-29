【中國口罩】中國出口物資頻曝質素問題　駐俄使館要求在俄華企把關採購

各國仍緊張抗擊新冠肺炎疫情之際，頻有消息指採購自中國的醫療物資有質量問題，惟中方曾回應指，相關物資由外國通過中間商自行商業採購，並以非醫用口罩名義向中國海關申報出口。中國駐俄羅斯大使館近日還表示，希望在俄中資企業和機構務必把好擬自華採購或對俄捐贈防疫物資的品質關。

使館要求採購物資須通過正規渠道 慎重捐贈民用物資

駐俄使館昨在微信公眾號發布消息稱，為加強疫情時期的醫療物資質量監管，中國商務部會同海關總署、國家藥監局陸續發布公告，要求對外出口的新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機和紅外體溫計等5類產品必須取得國家藥品監管部門批准的醫療器械產品注冊證書，並符合進口國（地區）的質量標准。

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消息提到，俄國疫情形勢嚴峻，對中國醫療物資的需求大幅增加。駐俄使館提醒各單位高度重視醫療物資質量安全，如擬自華采購或對俄捐贈防疫物資，務必把好質量關，並且務必通過正規渠道，避免采購不具備出口資質和不符合質量標准的醫療物資。

在物資捐贈方面，使館稱，盡量捐贈醫用物資，慎重捐贈非醫用口罩等民用物資，避免誤將非醫用物資用於醫用而產生不良後果。

此外，消息還附上中國藥監部門批准上市醫療物資的生產企業名單。

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事實上，加拿大、比利時、芬蘭等國都表示，從中國購買的口罩不合標準。印度也於近日宣布停用中國快篩試劑。不過，中國外交部曾回應指，相關物資由外国通過中間商自行商業采購，並以非醫用口罩名義向中國海關申報出口，希望外界在事實沒有調查清楚之前，不要輕易下結論。

責任編輯：伍樂

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