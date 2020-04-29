【調查疫情】歐洲盟議會中國代表組負責人：中國是搬起石頭砸自己的腳

新冠肺炎疫情全球大流行之際，據報德國表示，中方鼓勵當局就中國應對疫情給出積極評價，中方則否認，稱沒必要尋求稱讚。德國綠黨歐盟議員、歐洲議會與中國關係組主席比提科夫（Reinhard Bütikofer）認為，中國所做的宣傳，「是搬起石頭砸自己的腳」。

比提科夫接受「德國之聲」訪問時表示，中國曾經有機會表明它可以扮演一個負責任的國際參與者的角色，但他們激進地推進危機機會主義，「把一切搞壞了」。他稱，過去3個月，中國所做的宣傳，實際上是搬起石頭砸自己的腳。

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「我相信，現在每個人都比幾個月前更清楚，和中國打交道到底是怎麼回事。」比提科夫闈表示，去年歐盟將中國定義為系統性競爭對手，而在德國有關是否允許華為參與5G建設的討論中，也比過去幾年看到更多的反對意見，「我覺得我們正走在一條正確的道路上」。

此前有消息稱，中國外交官曾經接觸德國政府官員，鼓勵當局就北京處理疫情方面，發放正面信息。中國駐德國使館否認相關報道，但德國內政部證實這個消息。中國駐德國使館再次回應稱，「任何『污名化』『政治化』中國抗疫努力與國際合作的言行，只會加深成見，煽動對抗」。

另外，《紐約時報》報道，在北京的大力施壓下，歐盟官員在本周的一份報告中，減輕對中國的批評而，該報告記錄了各國政府如何推動有關新冠病毒疫情的虛假信息。不過，歐洲對外事務部否認因中國施壓而修改報告內容，並指出會造成誤解，是因這份報告有內外2種版本。

中國國務委員兼外長王毅近日表示，中國抗疫鬥爭越成功，有人就越要質疑抹黑；中國與各國合作越好，有的人就越要挑毛病，充分暴露他們對中國的偏見和不公。

責任編輯：伍樂

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