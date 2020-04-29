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新iPhone SE 能打救蘋果業績？分析料有利開拓中國市場

國情動向 16:08 2020/04/29

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新iPhone SE 能打救蘋果業績？中國市場勢成重點

雖然智能手機需求受新冠疫情衝擊而大跌，但中國市場佔總營收約15%的蘋果公司，最近卻發布新款低價iPhone SE，又在中國降價出售iPhone 11。由於新冠疫情令用戶升級到5G的熱切度減低，分析估計沒5G功能的iPhone SE，或能讓蘋果公司在唯一能重新開放所有專賣店的中國手機市場上，佔據更有利位置。

本月稍早，數家中國線上零售商大砍iPhone 11售價最多達18%。此外，新款iPhone SE也只售399美元。研究機構Strategy Analytics追蹤智能手機行業的Linda Sui認為，在當前的節儉風氣下，不會有許多智能手機用戶熱切想要升級到5G。

因此，在唯一能重新開放所有專賣店的中國市場中，重點售賣iPhone SE和降價iPhone 11，隨時令蘋果增加中國的市場份額。此外，蘋果屬於穩定性叫高的公司，也有品質保障，在經濟不景氣時使顧客減少對故障或售後服務的擔心，也是另一賣點。

內地首季手機市場報告指  大量蘋果用戶轉用華為

新iPhone SE能否在中國好賣？答案藏在3個細節

Cowen分析師Krish Sankar表示，在目前在家工作的環境中，蘋果的服務業務應能保持韌性，由此證明蘋果模式的耐久性。值得注意，她估計疫情不會太影響iPhone今年的營收。

她估計今年的iPhone出貨量最多將降2個百分點，比中國企業出貨量的兩位數下降幅度為低，可見蘋果在疫情下相對毫發無傷。此外，蘋果還可依賴服務業務的營收，該公司靠著龐大的iPhone客戶基礎，從音樂、應用程式、游戲和視頻等服務來提高營收。

事實上，上月中國iPhone的銷量較去年同期增長了21%，較2月增長了兩倍多，這意味著1-3月的銷量可能僅下滑了1%，因此蘋果公司將重點轉向中國是可預計的。

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責任編輯：游昊雲

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