Blue Bottle為何不入中國  被山寨搶註商標兼敗訴

首間人氣藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）香港店正式進駐中環，並於今日開始試業。有咖啡界神話之稱的Blue Bottle 先後落戶東京、首爾、台北，但至今在中國仍未開店。

Blue Bottle Coffee未能打入內地，並不是市場問題，最重要原因是內地一家公司搶註了Blue Bottle Coffee的商標，Blue Bottle Coffee多番告上最高人民法院，結果是山寨獲勝，Blue Bottle Coffee敗訴。多家國際品牌進軍中國，均遇上同樣難題，只有與山寨合作或重金買回商標。

Blue Bottle Coffee今中環開業 月租涉約30萬 料再擴充

Blue Bottle Coffee香港店今試業 外賣不設堂食

該事件起源於2014年，藍瓶咖啡向商標評審委申訴稱，廣州向天果「搶註並使用」眾多「BLUE BOTTLE COFFEE」、「藍瓶圖形」等圖標，並在經營中聲稱其品牌來自美國，引人誤以為其經營與藍瓶咖啡有關，申請撤銷「藍樽THE BLUE BOTTLE」等相關商標。

不過，商標評審委並沒有支持藍瓶咖啡的訴求。藍瓶咖啡最終向最高人民法院提起上訴，但最高人民法院認為，藍瓶咖啡的上訴理由缺乏事實和法律依據，駁回上訴維持原判。藍瓶咖啡並沒有放棄，先後起訴了商標評審委和中華人民共和國國家知識產權局，但最終都被駁回。

Blue Bottle Coffee香港店開幕 品牌成功有何秘訣？

據了解，廣州向天果成立於2008年，旗下擁有藍樽、BLUE BOTTLE COFFEE等多個相關商標，最早的註冊時間為2012年9月7日。

內地市場分析專家指，藍瓶咖啡的相關訴訟一直未獲得支持，可以通過與廣州向天果合作或收購的方式進入中國市場，不過這樣可能會付出一定的市場利益。從目前看廣州向天果的要價可能過高，雙方還未達成合作的意向。

事實上，不少外國品牌進軍中國遇到同樣問題，要花費不少時間打官司。香港全國人大委員田北辰其持有的G2000被山寨版搶商標，最後竟要賠和解費及律師費近2千萬。

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不過，近年一些外國品牌也試過打贏官司在山寨手中搶回商標。其中，「New Balance」（內地譯「新百倫」）告內地「NEW·BARLUN（紐巴倫）」的冒內商標，法院裁定紐巴倫對新百倫構成不正常競爭，判賠償經濟損失1千萬元人民幣，以及有關維權開支80萬元人民幣。

美國NIKE公司下屬籃球巨星「佐敦」商標狀告中國知名運動品牌「喬丹」侵權，最高法院終極裁定中國「喬丹」侵權。有分析認為，近日連續有內地山寨品牌在侵權案中落敗，相信是北京當局藉此展示保護知識產權。

本報記者：高青

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