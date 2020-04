【疫情調查】華春瑩斥「公開譴責中國是劇本」 特朗普被諷「喪事當喜事辦」

新冠肺炎疫情全球蔓延,中國與西方國家的摩擦持續升級,其中,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pempeo)多次批評中國隱瞞疫情、處理不力,中國外交部發言人華春瑩在Twitter轉發蓬佩奧帖文,強調中國在處理疫情上透明且負責,並批評公開譴責中國是「劇本」,華春瑩敦促停止並收回針對中國的系統性及有組織性攻擊、造謠中傷、誹謗。

蓬佩奧日前在Twitter轉發他接受霍士新聞訪問的短片,指出隨着全球正尋求新型冠狀病毒(COVID19)的起源,中國政府(CCP)必須透明。他表示,若不知道病毒的歷史起源,就無法讓團隊進行相應的抗疫工作,以hashtag標註中國有合作的責任。

華春瑩今日(29日)在Twitter轉發蓬佩奧帖文,強調中國在處理新型冠狀病毒疫情上透明且負責,她說,1月下旬已有2名美國專家前往中國執行WHO與中國的聯合任務,反問「為什麼不請美國專家找出該病毒首次在美國傳播的時間?」華春瑩指出,「美國人需要答案。世界也有知情權。」

「公開譴責中國的劇本已曝光。(The playbook for Blaming China has been exposed.)」華春瑩在緊接的另一篇帖文表示,最好停止並收回針對中國的系統性及有組織性攻擊、造謠中傷、誹謗。

【中美角力】央視《新聞聯播》兩連轟蓬佩奧 罕有暗批他「不是人」

【美國大選2020】共和黨推選戰「反華秘笈」 華春瑩聞後「神回應」

【中美角力】華春瑩Twitter回擊美官員想見這8人:歡迎到武漢(更新版)

《環球時報》胡錫進抨特朗普「把喪事當喜事辦」

另外,美國總統特朗普(Donald Trump)在Twitter發文稱,美國報告100萬例新冠肺炎的唯一原因是美國的病毒測試比世界上任何其他國家都好得多,其他國家或地區在測試方面落後於美國,因此案例少得多。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進其後在Twitter轉發特朗普的帖文,指特朗普將100萬人感染視為成就,表明特朗普沒有罪惡感。他表示,中國人將政客的這種說法稱為「把喪事當喜事辦(turning a funeral into a wedding)」,中國人最為討厭,稱「美國人脾氣很好」。

【新冠肺炎】王毅:中國抗疫越成功 有人就越要質疑抹黑

【中美角力】中國囤防護裝備牟暴利? 耿爽斥納瓦羅顛倒是非

【中美角力】中國11月已知新冠病毒? 耿爽斥蓬佩奧信口開河

責任編輯:孫民

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

【新冠肺炎】擴散,緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品:https://bit.ly/39VrHSC