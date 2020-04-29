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【新冠肺炎】王毅與新加坡外長通電 探討建人員物資綠色通道

國情動向 15:58 2020/04/29

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國務委員兼外交部長王毅昨日與新加坡外長維文通電話，王毅指出，中方願與新加坡加強協商，探討建立必要人員往來的「快捷通道」和運輸急需醫療物資的「綠色通道」，要在疫情常態化背景下，既堅決防止疫情反彈，維護抗疫成果，又實現東亞經濟循環，確保供應鏈產業鏈穩定。

王毅：中方願繼續向新加坡提供醫療物資

據新華社，王毅表示，在中方抗擊新冠肺炎疫情的困難時刻，新加坡給予了支持和幫助。當前新加坡疫情形勢出現新挑戰，中方願繼續向新加坡提供醫療物資，並在檢驗檢疫和通關方面提供便利。今年是中新建交30周年，雙方應維護彼此政治互信，推動兩國關係更好向前發展。

王毅說，新加坡最近採取果斷措施，有效控制了疫情新一波蔓延，穩定了人心。相信在總理李顯龍領導下，新加坡將最終完全戰勝疫情。中方在新留學生和務工人員眾多，中國政府十分關心他們的健康和安全，相信新加坡一定會對他們及時檢測治療，保障其正當合法權益。

【新冠肺炎】新加坡連續兩天增逾千病例 再爆疫災給香港兩點啟示

【新冠肺炎】王毅：中國抗疫越成功 有人就越要質疑抹黑

王毅表示，日前，東盟與中日韓（10+3）抗擊新冠肺炎疫情領導人特別會議成功舉行，達成重要共識。下階段，各方應儘早舉行10+3特別外長會議，落實好領導人會議成果。

新加坡外長：中國成功應對疫情挑戰 帶來希望

維文則表示，患難見真情。作為新加坡值得信賴的朋友，中國堅定地同新加坡站在一起，毫不猶豫伸出援手，新加坡深表感謝。中國成功應對疫情挑戰，有序推動復工複產，給各國戰勝疫情帶來了希望，令人敬佩。新加坡正在應對新一波疫情衝擊，「我們高度重視在新中國公民的健康和安全，已採取有效措施確保其合法權益」。

維文還稱，新加坡將堅定奉行「一個中國」政策，在這個原則問題上不會有任何變化。

維文說，新加坡願積極推進與中方建立必要人員往來「快捷通道」和物資運輸的「綠色通道」。雙方應致力於協調檢測試劑標準，保障供應鏈產業鏈暢通，為東盟國家、10+3國家乃至世界提供範例。新加坡也願同中方攜手捍衛多邊主義，消除非關稅壁壘，維護以世界貿易組織為核心的全球自由貿易體系。新加坡贊成儘早舉行10+3外長會議，推動落實領導人會議共識。

責任編輯：費風

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