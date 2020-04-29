【神州快訊】大行擔當 戰「疫」前行 郵儲銀行一季度業績表現穩健

4月28日，中國郵政儲蓄銀行（下稱「郵儲銀行」，股票代碼：601658.SH，1658.HK）公佈2020年一季度業績。一季度，郵儲銀行在全力支持抗擊疫情的同時，各項業務保持了健康平穩的發展態勢。

全力支持抗擊疫情 積極服務實體經濟

郵儲銀行精准支持抗疫企業，多措並舉服務中小微企業、個體工商戶，各項金融服務持續加碼。截至一季度末，郵儲銀行向疫情防控相關企業授信支持超過1,500億元（人民幣，下同）、發放貸款超500億元；涉農貸款餘額1.31萬億元，較上年末增長452億元；發放普惠型小微企業貸款超千億元，貸款餘額7,091億元，較上年末淨增559億元；投放消費貸款2,399億元，同比增長55%。

科技賦能綫上金融 零售轉型深入推進

郵儲銀行堅持科技興行戰略，強化科技支撐保障。不但搭建綫上獲客活客新平台，全面推進端到端客戶旅程優化，還深入推進綫上綫下融合，加強供應鏈金融服務，引導小微企業使用「郵易鏈」平台進行綫上資金融通。今年一季度，郵儲銀行發放非房消費貸款1,336億元，綫上放款率達97%；手機銀行交易金額達2.64萬億元，同比增長69.53%，手機銀行月活躍客戶數（MAU）較去年同期增長20.99%。

經營發展保持穩健 資產品質持續穩定

面對疫情，郵儲銀行做到「兩手抓」、「兩不誤」，經營發展保持穩健，資產品質持續穩定。據統計，截至一季度末，郵儲銀行資產總額達到10.80萬億元，較上年末增長5.70%；存貸比53.70%，較上年末提升0.29個百分點；淨息差（NIM）2.46%，淨利差（NIS）2.41%，保持行業領先水準；年化平均總資產回報率（ROA）和年化加權平均淨資產收益率（ROE）分別達到0.77%和15.77%。

為穩定資產品質，郵儲銀行從2方面開展工作：針對存量貸款，堅持風險分類政策和認定標準；對於新增貸款，加強重點領域風險管控，制定並實施差異化信貸政策，把握業務合作機會。數據顯示，截至一季度末，郵儲銀行不良貸款率0.86%，不良+關注類貸款占比1.42%；逾期90天以上貸款全部納入不良，逾期60天以上貸款納入不良比重達到99.95%，不良認定嚴格；撥備覆蓋率387.30%，撥備覆蓋充足。

（資料由客戶提供）