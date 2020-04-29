【神州快訊】天津經開區助青海黃南州同仁縣實現脫貧摘帽

青海省政府近日宣佈，該省黃南州同仁縣、尖紮縣、澤庫縣正式脫貧摘帽。至此，天津濱海新區對口支援的黃南州4縣全部脫貧摘帽。據悉，同仁縣是天津經開區對口支援區域，近2年來，經開區從資金援助、產業幫扶，到物資捐贈、消費帶動，再到勞務協作、帶動就業，幫扶模式不斷升級，確保如期完成脫貧攻堅。

2019年，結合「泰達馬拉松」、「跨年燈光秀」活動，經開區組織青海優農鏈、甘肅原生源、天津和善創慧文化等企業，多次舉辦消費扶貧展銷會。並向區內企業發出倡議書，宣傳貧困地區商品，通過產業幫扶與消費扶貧相結合的方式，幫助當地產品銷往天津。該縣基礎教育及學前教育階段的基礎設施在經開區的幫助下也日趨完善。此外，經開區向該縣撥付59萬元人民幣的就業扶貧專項資金，幫助當地解決就近就地就業、轉移就業1,203人。

2019年7月，經開區管委會還聯合泰達街組織泰達醫院等機構的專家團隊攜帶設備、醫藥和耗材，赴同仁縣11個貧困村，為當地貧困家庭進行現場義診，免費發放治療藥品。

如今，兩地扶貧協作的內容越來越豐富，合作的領域也不斷拓展。2020年作為全面打贏脫貧攻堅戰的收官之年，經開區將全力以赴、盡心盡責協助受援地區，確保脫貧高質量。

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