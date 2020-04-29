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【UFO】蘇東坡都見過？中國歷史上多有記載UFO　有一次還造成大爆炸堪比廣島原爆

社會熱點 19:17 2020/04/29

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美國國防部正式公開3條「不明飛行物體」（UFO）短片，片中可見橢圓形飛行物以極高速在空中和海面之間移動，再度將UFO這個神秘話題拉入公眾視野。對外太空的好奇不分中外，也不分時代，在中國古籍中，就有許多古人對「空中飛盤」的記載，其中，最具科普意義的要數唐朝曾放在宮廷中展覽；最有名的見證者要數蘇東坡，影響最大的要數王恭廠大爆炸。

漢朝 夜間有巨大發光體

據《漢書•武帝本紀》記載，「四月戊申，有星如日夜出」。

到了明朝時丹鉛總錄還特地註解此段紀錄，表示夜晚出現的不可能是太陽，而是其他物體。

西晉 空中有3架不明物體

據《資治通鑑》，「西晉愍帝建興二年（314 年）正月辛未，有三日相承，出西方而東行」；《古今圖書集成》也有「正月，日隕地，又三日並出」。

二者記載同一事件，均指3個像太陽一樣的發光體一同出現。

唐朝 不明物被放於宮廷陳列  

據《太平廣記》記載，「嚴遵仙槎，唐置之於麟德殿。長五十餘尺，聲如銅鐵，堅而不蠹。李德裕截細枝尺餘，刻為道像，往往飛去復來。廣明以來失之，槎亦飛走。」

即是指，長安的宮廷中放置一個木筏，長50多尺，堅固且不生蟲，還會飛，最後竟一去不復返。

北宋 蘇東坡看見江心炬火

蘇東坡上任杭州途中，在江蘇鎮江金山寺附近，遠遠望見對面有火焰，他認為那不是人，也絕非鬼。他還寫詩以記錄「...二更月落天深黑，江心似有炬火明，飛焰照山棲鳥驚，悵然歸臥心莫識，非鬼非人竟何物...」

南宋 發光體分散後再聚合

據《夷堅志》一書辛卷第八〈星月之異篇〉，作者洪邁某晚曾見一圓形發光物體有月亮一半大，後分散為無數顆細小物，之後又聚合成原樣。

明朝 王恭廠大爆炸 

其他記載基本都是遠遠望見巨大飛行物，並無實際影響，但明朝王恭廠事件則詳細描述不明物體引起離奇爆炸，半徑達750公尺，面積達2.25平方公里的爆炸範圍，造成2萬餘人的重大死傷。後人估算，此次爆炸威力約為1至2萬噸當量的三硝基甲苯，相當於廣島原爆。

據當時一份民間報紙《天變邸抄》記載：

天啟丙寅五月初六日巳時，天色皎潔，忽有聲如吼，從東北方漸至京城西南角，灰氣湧起，屋宇動盪。須臾，大震一聲，天崩地塌，昏黑如夜，萬室平沉。

東自順城門大街（今宣武門內大街），北至刑部街（今西長安街），西及平則門（今阜成門）南，長三四里，周圍十三里，盡為齏粉。屋數萬間，人二萬餘，王恭廠一帶糜爛尤甚。僵屍重疊，穢氣熏天；瓦礫盈空而下，無從辨別街道門戶。

爆炸發生，一時間京城內人畜、樹木、磚石突然騰空而起，不知去向。爆炸威力之大，乃至炸飛的「大木遠落密雲，」石駙馬大街（今新文化街）上有一五千斤（約3000公斤）重的大石獅竟被擲出順成門（今宣武門）外，其後「木、石、人復自天雨而下，屋以千數，人以百數。」在爆炸中，「所傷男婦俱赤體，寸絲不掛，不知何故，」且「死者皆裸。」

後人猜測，此事件如果排除不明外星物體的可能，那或許是地震、龍捲風，或火藥廠爆炸。不過，因古籍記載中專門提到死者都未穿衣服，則又添上一層超自然力量的色彩。

值得一提是，有些記載相關事件的古籍是志怪小說，本就帶有作者的誇張或想象色彩，不過也側面透出無論今人還是古人，都對未知力量充滿好奇和思考。

責任編輯：伍樂

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