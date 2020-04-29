【神州快訊】天津濱海高新區位居全國雙創示範基地前列

中國科學技術協會發佈全國120家「雙創」示範基地最新評估結果，天津濱海高新區國家雙創示範基地以84.1分的成績，在區域類中位列第4名。此次評估的指標包括政府職能、政策落實、雙創生態、文化建設4個方面，評估範圍涵蓋區域、高校和院所、企業等3類國家級雙創示範基地。

自2017年獲批成為國家第2批大眾創業萬眾創新示範基地以來，天津濱海高新區堅持創新驅動發展，從載體建設、主體培育、政策支撐、科技金融、氛圍營造5方面推動創新創業示範生態系統建設。不但積極申報「打造特色載體推動中小企業創新創業升級項目」，支持引導載體提升服務、打造「社交+孵化」場景，集聚高端人才。還圍繞「雛鷹-瞪羚-領軍-獨角獸」鏈條，構建和完善高新區新興企業培育體系，搭建「天津科技金融中心」市場化平台，並且設立融資發展專項資金，完善科技金融政策體系。

此外，還成功推動三六零科技集團有限公司的安全大腦「雙創」服務平台項目獲國家發改委支持，該項目將進一步發揮雙創示範基地的引領帶動作用，在技術、資源、培訓、運營、資本等方面扶持初創企業和中小企業創新創業。

下一步，濱海高新區雙創示範基地將繼續落實國家戰略的先鋒帶頭作用和系統性引領作用，為濱海新區加快建設繁榮宜居智慧的現代化海濱城市提供堅實支撐獻。

（資料由客戶提供）