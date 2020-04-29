【神州快訊】世界智能大會在行動 合作夥伴同「戰疫」

面對新冠肺炎疫情的突襲，世界智能大會的合作夥伴們積極承擔社會責任，提供相關技術、產品以及服務，為打贏疫情防控攻堅戰貢獻力量。

中國聯通 以最快速度覆蓋網絡並傳遞資訊

中國聯通在36小時內完成了火神山醫院的3G/4G/5G網絡開通工作，實現千兆網絡覆蓋；僅4個多小時就打通了與央視平台的網絡綫路。此外，疫情期間，中國聯通還向全國客戶提供異地業務辦理、全國融合套餐等服務，並推出12項便民服務舉措。

中國移動 捐獻物資保障通訊暢通

中國移動通信集團天津有限公司向天津市各地防疫部門捐贈對講終端400餘部，解決了安全距離外的有效溝通。並對天津市海河醫院、天津市津南醫院等救治重點醫院，實行最高等級的通信光纜管綫巡視制度；48小時內為濱海醫院開通周邊5G站點，完善了醫院及周邊區域2G/4G/5G網絡覆蓋；為保障隔離區對外溝通會診工作快速完成武警醫院兩端雲視訊硬體安裝調試等，天津移動在天津市抗疫工作中始終服務在一綫。

科大訊飛 高效解決語言溝通難題

目前，「外防輸入」成為中國疫情防控的重中之重。科大訊飛股份有限公司利用自身在智能語音技術領域的優勢，為防疫一綫提供翻譯設備，不僅高效準確地即時翻譯出英、日、韓、法、俄等語言,還支持離綫翻譯，有效解決了語言溝通難題，提高了與外籍人員的溝通效率。

（資料由客戶提供）