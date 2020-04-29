【神州快訊】北京順義25個項目雲簽約  投資額達202.4億元

日前，北京市順義區重點項目雲簽約活動舉行。是次項目簽約設1個主會場、5個分會場以及2個遠程簽約點，採用網路雲簽約及視頻同步轉播方式，成功簽約15組共計25個重點項目，投資額達202.4億元（人民幣，下同），項目投產後預計年產值369.8億元，年稅收14.49億元。

此次簽訂入區協議的25個項目，將高度聚焦該區重點發展的智能新能源汽車、第3代半導體、航空航太、生物技術等多個領域，涵蓋央屬企業、日資企業、德資企業、中美合資等多種形式，項目投產後將有力提升區域科技創新和服務創新水準。其中，中國鐵工建設有限公司項目將在今年入駐臨空經濟核心區，致力於水污染治理和廢棄物治理；北航天滙硬科技智造谷項目入駐順義區高麗營鎮，總投資10億元，預計5年內實現年產值75億。

此外，順義區在原有政策措施基礎上，聚焦關鍵環節，以解決企業復工復產的痛點問題為導向，出台了「順10條」、「順13條」等一系列政策措施，進一步激發了企業疫情期間主動生產建設的積極性。

據統計，2019年全區地區生產總值總量穩居全市第5位、為城市發展新區之首；實際利用外資在全市排名第3；高精尖項目落地建設數量57個，位居全市第2位；2019年3次產業結構比為0.8:29.0:70.2。全市入駐部門、綜合窗口最多的區級政務服務中心已運營1年，累計減稅降費80.3億元。去年全年累計對接服務企業1,000餘次，區領導「一對一」深入走訪服務，量身定制「服務包」146個。

下一步，順義區將繼續改善營商環境，提升政務服務水準，讓更多利企政策落到實處，服務更多入區企業。

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