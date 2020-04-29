【神州快訊】亞投行全球首個總部外功能中心在津啟動建設

亞洲基礎設施投資銀行（以下簡稱「亞投行」）數據綜合業務基地在天津開發區啟動建設，預計於今年8月建成投用。據了解，亞投行數據綜合業務基地是國際金融組織在津設立的首個機構，也是亞投行在北京總部之外設立的全球首個功能中心。該基地投入使用後，將成為天津市與亞投行整合資源、深入合作的重要平台，對天津市加大對外開放和促進高質量發展起重要推動作用。

亞投行數據綜合業務基地總面積約為4,300平方米，兼具突發事件下應急指揮、數據存儲、國際會議、員工培訓、商務接待、業務洽談等多元化功能，建成後將與亞投行北京總部形成業務聯動、功能互補的重要發展格局。

近年來，在京津冀協同發展、濱海新區開發開放、中國（天津）自由貿易試驗區建設等國家級戰略帶動下，天津開發區成為了中國北方新一輪對外開放高地。開發區聚集了工銀金融租賃、中信金融租賃、捷信消費金融公司、渣打銀行科營中心、中國互聯網金融協會等國內外大型金融機構和組織，國際資本項目合作取得了顯著的成績，已成為參與經濟全球化和區域經濟一體化的重要窗口。

未來，開發區將與亞投行在金融領域對外開放、與周邊國家互聯互通和應對氣候變化等方面展開積極合作，同時全面加強國際資金、資源和項目的深入對接，進一步推動全市對外開放和高質量發展。

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