▲ 【新冠肺炎】致命方式超想像？歐洲疑誘發兒童「川崎症」。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大爆發之際，包括英國、意大利、西班牙在內的歐洲多國，近期傳出兒童患「川崎症」－－主要病徵涵蓋心臟血管發炎的兒童疾病案例增多，醫生們懷疑，是否新冠病毒誘發了川崎症。

川崎症在香港是常見的兒童心臟病，患者人數會間歇性突然增加，但至今確實病因未明，醫學界估計與病毒感染有關，令免疫系統產生反應，引致心臟血管發炎。

川崎症病徵 包括心臟血管發炎

美國有線電視新聞網（CNN）等報道，本周稍早英國兒科加護學會（Paediatric Intensive Care Society）示警指出，過去3周英國罹患「多重系統發炎症候群」、因而需接受加護照顧的兒童增多，讓人益發憂心，這是否新冠肺炎病毒、又國另一種不明疾病誘發了兒童疾病群。

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上述多重系統發炎症候群病例，與中毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome, TSS）或川崎氏症（Kawasaki disease）特徵類似或相同，由於確診新冠肺炎的兒童不多，科學家不確定這些罕見症狀是與新冠肺炎是否有關。

衛生官員估計，英國有10至20例這類病例，英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）正在緊急調查。

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西班牙小兒科協會最近也對醫生提出類似示警，指出近幾周有些學齡孩童出現「不尋常的腹痛伴隨腸胃症狀」，可能導致數小時內出現休克、低血壓、心臟問題，「最重要的就是發現（症狀）後儘速送醫」。

川崎症病例突增 但原因尚未明

意大利加斯里尼醫院（Gaslini Hospital）醫生、意大利兒科醫師學會成員拉維里（Angelo Ravelli）則對1萬名同僚發出通知說，意大利新冠肺炎重災區的川崎氏症患者不尋常地增加，其中部分兒童病患本身感染新冠肺炎，或與確診者有過接觸。

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拉維里表示，這些兒童對傳統療法沒有反應，一些人接受高劑量類固醇治療，出現中毒性休克症候群的患者，需要呼吸協助且進入加護病房治療。

美國佛羅里達大學（University of Florida）兒科教授拉斯穆森（Dr. Sonja Rasmussen）表示，美國有一宗類似案例，是一名6個月大加州女嬰診斷出川崎氏症，接著又查出罹患新冠肺炎。

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拉斯穆森表示，上述來自史丹佛大學（Stanford University）的通報未詳細說明兩種疾病是碰巧同時發生，或新冠肺炎以某種方式導致川崎氏症。

【川崎症知識庫】 川崎症為香港常見的兒童心臟病，患者人數會間歇性突然增加，但至今確實病因未明，醫學界估計與病毒感染有關，令免疫系統產生反應，引致心臟血管發炎。



川崎症病徵包括：持續發高燒超過五天、全身或四肢出現皮膚疹、結膜充血和發紅、 頸部淋巴結腫大、口腔黏膜變化、手腳末稍出現浮腫及紅斑。



若患者具有以上其中五種病徵，可診斷為川崎病。 別以為心臟血管發炎是小事，若不及早治療，血管狹窄會引致冠心病；血管曲張，更會出現心包積血，影響血液輸送，嚴重的會致命。

責任編輯：伍樂

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