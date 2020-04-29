【神州快訊】浙江一季度GDP同比降5.6%  3月已全面回升

從浙江省統計局獲悉，一季度浙江全省生產總值為13,114億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比下降5.6%。浙江省統計局總統計師王美福表示，3月份浙江主要經濟指標全面回升，工業、投資、出口、網絡零售額等實現增長，經濟社會發展大局穩定。下階段有望延續回升向好態勢。

一季度，浙江第一產業增加值為335億元，下降0.7%；第二產業增加值為4,930億元，下降11.0%；第三產業增加值為7,849億元，下降1.5%。財政總收入3,795億元，一般公共預算收入2,163億元，同比分別下降6.1%和5.1%。固定資產投資同比下降5.2%，其中3月份投資增長7.1%。民間投資（佔63.7%）下降7.8%，其中民間項目投資下降8.6%。房地產開發投資下降4.2%，商品房銷售面積下降16.8%，銷售額下降8.4%，降幅均比1-2月收窄。

從數據上看，一季度，浙江工業生產明顯回升，新興產業、醫療防護用品等保持增長。在規模以上製造業中，人工智能產業、健康產業增加值分別增長4.1%和0.1%，高技術產業增加值持平，數字經濟核心產業、戰略性新興產業增加值分別恢復到去年同期的97.3%和95.6%，其中，石油加工（5.9%）、醫藥（3.1%）、計算機通信電子（3.1%）、化學原料（0.5%）等行業增加值保持增長。

浙江作為外貿大省，一季度，進出口總值6,299億元，同比下降5.4%，其中，出口4,415億元，下降10.4%；進口1,884億元，增長8.6%。進出口、出口、進口分別佔全國的9.6%、13.2%和5.8%。

一季度，浙江城鎮調查失業率為4.7%，比去年同期和四季度均上升0.4個百分點。王美福表示，國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。

（資料由浙江省統計局提供）