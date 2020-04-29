【新冠肺炎】滬專家：疾病面前不分餐就是裸奔 籲家中也用公筷

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情未退，除了要戴口罩、勤洗手，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，分餐對阻擋疾病有非常重要的意義，一定要做到，稱「不分餐在疾病面前就是裸奔」，並呼籲公眾要養成用公筷公勺的習慣。

張文宏今日在上海出席一個講座時提到，「我見不得混在一塊的吃法，一起吃飯用一個筷子夾菜、喝酒，你看到的是杯子、筷子，我看到的全是病菌」。

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他指出，從流行病學角度來看，分餐制的意義是非常重要的，中餐也要分餐，「分餐制不是願不願意的問題，而是就是要做。不分餐，在疾病面前，就是裸奔。不做就要承擔後果」。

他建議，除了在餐廳、家裡養成使用公筷公勺的習慣，「大家應該最大程度做到，一起吃飯時稍微坐遠一點，實行分餐制，這是一定要做到的」。

受疫情影響，北京、山東、江蘇、河北、四川等多地開始推廣使用公筷公勺、分餐進食，但分餐制推廣起來有困難。有報道指出，中國人習慣於親朋好友圍桌而食的氛圍，「分餐」也間接推高餐廲經營者成本，增加營運壓力。例如合餐制下，一個服務員可以兼顧服務兩個包廂；分餐制下，一個包廂可能需要兩到三個服務員。

責任編輯：伍樂

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