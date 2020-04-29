【神州快訊】寧波2019年GDP增6.8%

日前，浙江省寧波市十五屆人大五次會議舉行，寧波市長裘東耀作政府工作報告。

2019年，寧波全市實現地區生產總值11,985億元（人民幣，下同），增長6.8%，總量居全國城市第12位，比上年上升3位，居計劃單列市第2位；完成一般公共預算收入1,468.4億元，增長6.4%；外貿進出口總額達到9,170.3億元，增長6.9%，出口額躋身全國城市第5位，佔全國份額3.46%；實際利用外資23.6億美元，增長19.7%；研發投入強度接近2.8%，數字經濟核心產業增加值增長14.8%。

寧波新增國家製造業單項冠軍11個，總數達到39個，居全國城市首位，市場主體突破100萬戶。寧波舟山港完成貨物吞吐量11.2億噸、集裝箱吞吐量2,753.5萬標箱，分別保持全球第1和第3位。根據全國工商聯組織的評價，寧波市營商環境企業家滿意度居全國前三。

據了解，2019年寧波金融機構本外幣存貸款餘額均超過2萬億元，保費收入增長17.2%，獲批創建國家普惠金融改革試驗區、國家文化與金融合作示範區。海鐵聯運箱量增長34.5%，機場旅客吞吐量超過1,200萬人次，快遞業務量超過16億件。

裘東耀表示，2020年寧波將在常態化疫情防控中抓實經濟社會發展各項工作，建議奮力實現地區生產總值增長6.5%左右，一般公共預算收入、城鄉居民收入增長與經濟增長基本同步。城鎮登記失業率控制在3.5%以內，居民消費價格漲幅3.5%左右。

（資料由寧波市外宣處提供）