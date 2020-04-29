  • 28°C
香港時間 : 2020429日 (三) 16:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【神州快訊】寧波政府工作報告：建議2020年GDP目標增6.5%左右

特約 16:10 2020/04/29

分享：

浙江省寧波市十五屆人大五次會議日前舉行，寧波市長裘東耀在作政府工作報告時表示，建議2020年實現地區生產總值增長6.5%左右，一般公共預算收入、城鄉居民收入增長與經濟增長基本同步。

為壯大先進製造業集群，寧波將繼續深入推進「246」萬千億級產業集群建設，重點發展綠色石化、汽車國家先進製造業集群，規上工業增加值增長6%以上。同時，培育發展新興產業。大力支持醫療健康、工業互聯網、「5G+」、數字經濟、智能物流等重點領域新興產業發展。積極發展人工智能、空天信息、區塊鏈等前沿產業和應用場景。新建5G基站4,000個，數字經濟核心產業增加值增長13%，軟件業務收入突破1,000億元等。

此外，寧波還將支持寧波舟山港加快建設世界一流強港，大力培育航運大數據、航運金融、海事法律服務等高端航運服務業。

寧波是外貿大市，2020年將全面實施「225」外貿雙萬億行動，加快打造新型國際貿易中心。支持國家跨境電商綜合試驗區提升發展，積極發展離岸貿易、轉口貿易、服務貿易、數字貿易。擴大能源及大宗商品進口量，拓展重要原材料、關鍵零部件、核心裝備、高品質生活消費品等進口來源，積極參與第3屆進博會等。

寧波將積極爭創「一帶一路」國家級發展平台，高標準建設「17+1」經貿合作示範區，舉辦中東歐商品及國際消費品雲上展。複製推廣自貿區政策，建好浙江自貿區寧波聯動創新區，爭取賦權擴區覆蓋到寧波。

（資料由寧波市外宣處提供）

上一篇文章

【神州快訊】薩馬蘭奇紀念館喜迎7周年

下一篇文章

【神州快訊】寧波2019年GDP增6.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版