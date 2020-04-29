【神州快訊】懷柔科學城「空間天文與應用研發實驗平台」項目開工

北京懷柔科學城「空間天文與應用研發實驗平台」項目日前正式開工。該項目以北京市建設綜合性國家科學中心為契機，以「十三五」期間國家天文台承擔的載人航天、空間科學先導專項、空間天文衛星工程、二代導航等國家重大科技任務為牽引，是國際先進的空間天文與應用研發實驗平台，集空間天文終端前沿技術研發、空間天文科學應用系統的研製與長期運行、高精度時空測量與導航通信終端研發及其成果轉化以及科學產出服務為一體。

據了解，該項目建設單位是中國科學院國家天文台，建設週期2年，預計2021年底前竣工。項目建設內容包括空間天文終端技術系統、空間天文科學應用系統、空間天文測量與導航應用研發系統，以及新建空間天文研發樓、空間天文應用實驗樓。

平台建成後，將實現空間天文從項目論證、技術攻關到工程研製、成果轉化的全鏈條發展，保障國家天文台承擔的國家重大空間科技任務的實施，支撐空間天文領域的科學、技術和應用的原始創新，吸引和造就一批空間天文科技人才隊伍，在空間天文前沿領域取得重大發現和突破，服務於空天安全、導航通信等國家戰略需求，通過成果轉化為區域經濟作出貢獻。

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