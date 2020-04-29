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【五一勞動節】中國民眾百年前開始舉辦五一活動　爭取8小時工作

社會熱點 20:07 2020/04/29

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「五一國際勞動節」真正名稱是國際勞動節、是世界上不少國家的勞動節。它為紀念1886年美國芝加哥勞工爭取8小時工作制，因而被警察武裝鎮壓的乾草市場事件。而中國民眾，又何時開始舉辦正式的勞動節活動？

翻查歷史，中國人民首次大規模紀念「五一勞動節」，是在1920年5月1日，至今剛好百年。當年，《新青年》雜誌專門出版了「勞動節紀念號」，號召中國工人把這年的「五一」作為覺醒的日期。「五一」當天，各地工人和知識分子共同集會，北京、上海、廣州、九江、唐山等各工業城市的工人群眾浩浩蕩蕩地走向街頭，舉行了聲勢浩大的遊行。

陳獨秀在上海船務棧房工界聯合會作《勞苦者的覺悟》演說，闡明瞭「勞動創造世界」，「做工的人最有用、最貴重」的觀點。在陳獨秀領導下，上海5000餘名工人召開了由中華全國工界協進會等7個團體聯合舉辦的世界勞動紀念大會，各界代表在大會上發表演說，工人提出8小時工作、8小時休息、8小時教育的「三八制」要求，並高呼「勞工萬歲」、「中華工界萬歲」等口號，會後發表了「上海工人宣言」。

中國首慶祝勞動節時舉行了遊行

李大釗領導了北京大學的「五一」紀念活動，北京大學學生在這一天宣佈罷課，《北京大學學生周刊》出版了「勞動紀念號」。北京大學500多名職工、教師和學生舉行了「五一」紀念大會，李大釗在會上發表講演。

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同日，一些北大學生外出宣傳，散發「五月一日北京勞工宣言」，喚起工人為反對剝削、爭取自身權利而鬥爭，遭到巡警拘捕。鄧中夏在北京長辛店向鐵路工人散發了「五月一日北京勞工宣言」，並發表講演。

中華人民共和國於1949年成立後，中央人民政府政務院於同年12月將5月1日定為法定的勞動節,規定全國放假一天。每年的這一天，全國舉辦各種慶祝活動和文體娛樂活動,並對具有突出貢獻的勞動者進行表彰。

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1999年9月18日國務院修訂發布《全國年節及紀念日放假辦法》，規定春節、勞動節、國慶節和公曆新年為「全體公民假日」，其中春節、勞動節和國慶節為三天，元旦為一天；還規定這四個屬於「全體公民假日」如果適逢星期六、星期日，應當在工作日補假。

2000年開始，對勞動節休假時間進行了統一調整，移動節日前後的二個周末四天（俗稱「倒休」）和法定假期三天集中休假，這樣共計7天時間。

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責任編輯：游昊雲

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