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【兩會2020】防疫常態化 兩會召開將示範新模式

國情動向 16:50 2020/04/30

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因為新冠肺炎疫情已延遲近2個月的全國兩會終於明確召開時間，這也是內地持續復工復課措施下的最新發展。在經過數月保持社交距離的日子後，5000余代表將從各地趕到北京開會，不少人將此視為「疫情已經過去了」的標誌。

精簡辦會 或減少在大會堂開會次數

雖然官方已公布全國人大將於5月22日、建議全國政協於21日召開，但這場久違了的兩會仍有兩大懸念未宣布——召開時長及召開方式。根據此前傳媒報道，全國政協將於5月21日至5月27日召開，人大則於5月23日至5月30日召開，會期較往年的10天以上縮短為7天。

【兩會2020】下月21日召開  防疫、經濟、脫貧成焦點

【兩會2020】全國人大5月22日召開 全國政協會議5月21日舉行

有消息人士透露，今年會期和召開方式肯定與以往不同，核心是以精簡辦會為宗旨，減少在大會堂召開全體大會的次數，可能只有開閉幕式會在大會堂舉行，總理政府工作報告和人大政協報告集中審議投票，其餘的部委報告、政協委員發言大會改以文字版發放至全體代表委員，以減少人群聚集的風險。

線下與視頻會議相結合 是否延用暫未定論

在日前召開的各地方兩會上，實際已開始探索採用線下會議與視頻會議相結合的方式，會否在全國兩會上繼續沿用，亦暫未有定論。這主要是因為，是此前內地疫情又出現反復，為兩會的具體措施增加不確定性，目前距離正式召開尚有三周時間，待等到臨近大會，因應疫情變化再最終敲定方案細節。不過，此前全國人大及政協召開時間通常相差2天，今次只相差1天先後開幕，已足見當局力求會議緊湊，提高議事效率，確保會議安全圓滿。

身處疫情之中，外界連續多月來等待兩會的準確消息，因為這是兩會舉行以來，首次因為公共事件而延期和縮短會期，民眾更多是希望當局借由這一官方聚集性活動，來宣布疫情結束，讓生活重回正軌。

當兩會的懸念塵埃落定，回首數月來已經被疫情改變的生活和工作方式，今次「非典型」兩會的召開，是否也會起到示範作用，成為今後提高政府辦事效率的一次典型演習。

兩會本是人民代表參政議政、共商國是的政治程序，但隨着近年內地輿論管控收緊，兩會上已鮮少自由發言，更多是經過審查演練的既定動作，以求不出意外不出錯地進行完整個會議程序，逐漸演變為高層意志的單向傳遞平台。過去幾天的人大常委會的舉行方式其實也已經做了改變，地方兩會也以現場主會場和分會場視頻的方式舉行，事實證明去掉繁冗的程序，減少一些照本宣科的儀式感，也能達到會議目的。世界已經改變，兩會是否也到了改革的時刻。 

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