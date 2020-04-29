【兩會2020】防疫常態化 兩會召開將示範新模式（訂戶專享） 國情動向 16:29 2020/04/29 分享： 因為新冠肺炎疫情已延遲近2個月的全國兩會終於明確召開時間，這也是內地持續復工復課措施下的最新發展。在經過數月保持社交距離的日子後，5000余代表將從各地趕到北京開會，不少人將此視為「疫情已經過去了」的標誌。 ... 相關文章 【中國疫情】浙江山西視訊開兩會 全國兩會是否沿用引關注 2020/04/21 【中國疫情】浙江山西視訊開兩會 全國兩會是否沿用引關注 【中國經濟】戰疫增長模式 兩會擬定今年GDP目標3%？ 2020/04/24 【中國經濟】戰疫增長模式 兩會擬定今年GDP目標3%？ 【兩會2020】下月21日召開 防疫、經濟、脫貧成焦點 今日 【兩會2020】下月21日召開 防疫、經濟、脫貧成焦點 【兩會2020】全國人大5月22日召開 全國政協會議5月21日舉行 今日 【兩會2020】全國人大5月22日召開 全國政協會議5月21日舉行 疫情 政治 經濟 人大常委 人大政協 GDP 人大政協兩會 中國 北京 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入