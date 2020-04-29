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【兩會2020】防疫常態化 兩會召開將示範新模式（訂戶專享）

國情動向 16:29 2020/04/29

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因為新冠肺炎疫情已延遲近2個月的全國兩會終於明確召開時間，這也是內地持續復工復課措施下的最新發展。在經過數月保持社交距離的日子後，5000余代表將從各地趕到北京開會，不少人將此視為「疫情已經過去了」的標誌。

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