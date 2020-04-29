繼瑞幸自曝造價後 同在美國上市的拼多多自揭員工受賄

赴美上市的瑞幸咖啡日前自曝財務造假，中國證監會回應稱，願與境外證券監管機構共同打擊跨境違法違規行為。與瑞幸咖啡同為在美上市的拼多多近日自揭員工受賄，今年初至今共報告各類刑事案件18件。

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路透引述知情人士透露，拼多多一名員工涉嫌收受開域集團(Cue Holdings)一名經理的賄賂，拼多多已向上海警方報案。消息人士稱，拼多多懷疑開域的銷售經理潘凱，去年為奪得與一項40億元(人民幣，下同)廣告預算有關的項目，向拼多多的經理陳瑞侃行賄，行賄總額超過200萬元。

內媒報道進一步提到，拼多多今日向全員發布前廣告商務員工陳某及其行賄人，因涉嫌商業賄賂犯罪被檢察機關批准逮捕的廉正通告。陳某於2016年11月入職，曾任商務部商務經理，負責廣告投放。在職期間，陳某利用職務之便幫多家廣告代理商獲得拼多多廣告投放合同，收受回扣歸個人所有。

拼多多稱，自2020年1月1日至今，平台共報告各類刑事案件18件，公安機關共刑拘涉案人員28人，其中3名拼多多員工被國家檢察機關批准逮捕或被公安機關采取強制措施，另有6人被公司開除並永不錄用。

在拼多多公布前一天，美團發布《告合作伙伴書——美團廉潔合作五知道》，宣布今年1月至今共報告各類刑事案件12起，移送公安機關33人，其中包括7名內部員工。4月21日，百度職業道德委員會通報，百度原百度集團副總裁韋方經公司調查發現涉嫌貪腐犯罪，現已被移送公安機關依法處理。

責任編輯：尹航

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