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戴口罩耳痛點算好？ 網民分享超實用護耳神器

社會熱點 18:12 2020/04/29

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，口罩變成防疫必需品，惟不少網民慨歎因長時間佩戴口罩，綿繩緊勒耳背而感到疼痛不適，「耳朵都快被口罩繩割下來了」。有台灣醫生分享可將禮物盒的手挽物盡其用變成「防耳痛神器」，社交平台上也有不少網民分享各種小妙招，利用隨手可得的小物件，化解戴口罩耳痛的煩惱。

1、禮物盒手挽

台灣深切治療部醫生陳志金在Facebook專頁發帖分享，由於醫護人員需一整天戴著耳掛式口罩，耳背長期被勒緊很易感到疼痛，有退休物理治療師於是送來一包禮物盒的手挽，只需要簡單將提把的兩端勾到口罩的棉繩上，再繞到腦後，便能掛上，減少耳朵的負擔及不適。

陳醫生提醒，使用膠手挽後謹記消毒清洗。網民留言表示這種塑膠手挽可以從雞精、燕窩及水果禮盒的紙盒上拆下來，十分方便，還大讚神器可以增加口罩貼面度。

Facebook圖片

2、塑膠扣環

另有台灣網民在Facebook群組上分享，將口罩兩邊棉繩用塑膠扣環（又名卡片圈），扣在一起就可防止耳背痛，建議用較大的塑膠扣環，有些少彈性，即使是小孩子使用，口罩也會變得貼服又不會耳背痛。沒有塑膠扣環可用萬字夾及橡筋代替。

Facebook圖片

3、紙巾或化妝棉

此外，也有網民分享把紙巾或化妝棉包裹着口罩兩邊的棉繩，以避免棉繩直接接觸到耳背，減輕磨損及壓迫感，戴久了比較不會痛。

4、紙張

網友Yun Zon Zen則在Facebook上分享摺紙版的「防耳痛神器」，只要一張A5尺寸的紙張，甚至廢紙也行，照著圖解按步驟摺出「口罩勾」，就能將口罩的棉繩左右扣上，不必透過耳朵固定。

Facebook圖片

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5、髮夾

想美觀一點，女士們可在戴上口罩後，再利用黑色一字髮夾把棉繩夾在頭髮上固定好，就不會碰到耳朵。

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如果不想自己動手做，較方便的做法可能是直接在淘寶上購買。搜索「口罩神器」等關鍵字，即可看到各式小物件。

1、掛耳式防勒耳神器

此物由硅膠製作，套在口罩的棉繩上，可減緩棉繩與耳朵的摩擦，也適用於戴眼鏡人士。不過，買過的網民對此評價兩極，有人讚「東西小但作用大」，也有人指出「長度太短，不實用」。

網頁截圖

2、掛頭式防勒耳神器

用硅膠製造的長帶子上，有多個凸起的扣子，可調節不同鬆緊程度。網民好評居多。

網頁截圖

3、可掛口罩的棒球帽

這種特殊的帽子兩側均有細小凸起的扭扣，用家可將口罩掛上。缺點是相比其他口罩神器，售價較高。

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