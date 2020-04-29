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【中國疫情】調低防控響應等級 北京出發機票預訂量半小時暴漲15倍

社會熱點 18:13 2020/04/29

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內地新冠肺炎疫情持續受控，明日（30日）0時起，北京市疫情防控應急響應級別，由一級降為二級。國內低風險地區進京出差、返京人員，不再要求居家隔離觀察14天。

這項消息發布後，北京五一假期出行的需求應聲上漲。據《北京日報》報道，這項消息發布的半小時內，去哪兒網機票搜索量急升，北京出發機票預訂量較上一時段暴漲15倍，度假、酒店等其他旅遊產品搜索量也上漲3倍。

報道引述去哪兒網數據顯示，截至目前，北京至成都、重慶、上海、杭州、長沙成為預訂量最多的5個航線，深圳、昆明、廣州、西安、廈門、三亞也成為預訂量大漲的熱門目的地。
該網旅遊專家表示，目前北京出港航班還有大量1折左右特價機票，但未來價格或大幅上升，有五一出行計劃的遊客需盡快購票。

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北京市政府副秘書長陳蓓稍早宣布調低防控響應等級，對國內低風險地區進京出差、返京人員，不再要求居家隔離觀察14天，正在居家集中觀察的可以解除觀察，但不包括境外回京人員、湖北（含武漢）人員、其他省市高中風險地區進京人員。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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