中國首季智能手機銷量跌22% 華為是唯一增長品牌

新冠肺炎疫情衝擊消費，據行業分析公司Counterpoint Research發布最新調查，中國第一季度智能手機銷量大跌22%，跌幅空前。華為是唯一在第一季度實現銷量增長的主要品牌，增長了6%。

小米銷售量大跌35% iPhone銷量下滑1%

華為第一季度銷量達到2870萬部，增長6%，超過排名第二和第三的Vivo和Oppo之和。華為市場份額則升到接近40%。Counterpoint表示，小米銷售量大跌35%，在前五大品牌中表現墊底。

該諮詢公司追踪銷售流通數量後估計，蘋果的iPhone銷量僅下滑約1%；該數據更接近消費者實際購買量，而非出貨或生產量。

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新冠疫情令全球智能手機市場備受打擊，並給整個科技行業帶來不確定性，影響記憶芯片、顯示器和處理器等手機零部件的供應。三星電子周三警告稱，本季度利潤可能下降，主要是由於手機業務前景低迷。

中國國內前景仍面臨不確定性。蘋果、小米等擁有廣泛零售網絡的智能手機生產商從2月和3月開始恢復店鋪營業，但是中國經歷歷史性的經濟萎縮之際，消費支出波動劇烈。 Counterpoint指出，第一季度近半數智能手機通過京東、阿里巴巴等電商平台銷售，5G手機銷量期內增長了一倍以上，顯示較長期需求仍然強勁。

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責任編輯：蒯宇澄

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