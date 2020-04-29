【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元

受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情影響，內地經濟遭到嚴重衝擊，其中戲院持續關閉，電影行業損失巨大。國家電影局預計，全年票房損失將超過300億元（人民幣，下同）。值得注意，內地去年全年票房為642億元。

國家電影局今日召開電影系統應對疫情工作視頻會議，會議分析提到，疫情對電影行業帶來巨大衝擊和深刻影響。

從短期看，直接經濟損失巨大，全國電影院暫停營業，製片和宣發基本停滯，目前估算全年票房損失將超過300億元。中長期看，經濟下行壓力等多種因素疊加，將對電影產業格局產生全方位深刻影響。

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協調免租 支持各地購買發放電影票券

至於國際方面，全球電影產業遭受重創，各國電影界都在調整自救。疫情對電影產業造成前所未有的危機，倒逼電影產業改革升級。

不過，會議指出，中國電影仍然處在黃金發展期，投資、人才、觀眾不會離場。隨著疫情好轉，要為全面復工復產做好準備，加大幫扶力度，對戲院要給予特殊扶持政策，積極協調出租方減免租金，推動電影專項資金給予貸款貼息，支持各地購買發放電影票券。

同時，要著力保障重點影片的創作生產，抓好全面小康題材影片，加緊推進建黨100周年重點影片，還要統籌抓好抗疫題材影片創作，多弘揚正能量。

責任編輯：伍樂

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