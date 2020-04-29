Irrfan Khan逝世網友痛惜  當年《人生起跑線》中國票房超印度

印度著名男演員伊凡卡漢（Irrfan Khan）病逝，終年53歲。伊凡卡漢前年被診斷出患有神經內分泌腫瘤，本星期初因結腸感染被送往孟買的一間醫院，今日不治。

伊凡卡漢主演多部荷里活大製作，包括李安執導的《少年PI的奇幻漂流》，以及《一百萬零一夜》等。伊凡卡漢2018年主演《人生起跑線》在中國大受歡迎，中國不少網友評論，直言：「我們教育的痛，印度人拍了出來」、「這部電影戳中了中產階級的選校焦慮」。

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《人生起跑線》故事描述印度德里的一對中產階級夫妻拉吉（伊凡卡漢）和米塔（莎芭卡瑪），兩人白手起家的服裝店生意昌隆，然而他們自嘆學歷不如人，堅信唯有「進入名校」才能翻轉社會階級。為了不讓自己的女兒輸在起跑點，兩人不擇手段爭取讓女兒進入貴族名校的機會，不僅與女兒一同參加補習班學習面試、考試技巧，更不惜妄想作弊，甚至將歪腦筋動到低收入戶的名校保障名額，夫妻倆為了愛女使出渾身解數，只為讓女兒能躍升「人生勝利組」。

電影在中國上映4天，票房資訊已破1.36億人民幣，並超越了《人生起跑線》印度本土票房9.67億盧比（約8.9千萬人民幣），可見在內地受歡迎的程度，伊凡卡漢的演技也為不少中國戲迷所欣賞。

《人生起跑線》為何能如此深獲內地影迷的共鳴，其實內地近年經濟崛起，新興的中產階級成為社會的中流砥柱，也為下一代的教育傷透腦筋，劇情中伊凡卡漢(Irrfan Khan)與莎芭卡瑪(Saba Qamar)也是一對新興的中產階級父母，面臨孩子選校問題，為了上一所好學校費盡心思，煩惱如出一轍，完全說中了心聲。

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在電影中，家長為子女上學報名排隊大排長龍，天未亮就要去排隊佔位；為了讓孩子能上好學校的學區房；孩子入學要面試，父母也跟著一起面試、一起考試，父母也接受談吐儀表的訓練等等情節，在內地也不惶多讓，令中國觀眾產生共鳴。

伊凡卡漢如今突然逝世，不少內地觀眾都感到惋惜。

責任編輯：高青

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