澳媒記者質疑外交部網站「刪」問題 耿爽：我們有決定權

在中國外交部例行記者會上，發言人耿爽今日（29日）再與澳洲媒體記者「交鋒」。據內地「環球網」報道，有澳洲媒體記者問到，為何昨日（28日）記者會上有部分內容，最後沒有出現在外交部網站刊登，耿爽反問對方有無把昨日交流都寫在報道中，強調記者會怎麼反映「我們有決定權」。

澳洲媒體記者今日向發言人耿爽詢問稱，昨天在記者會上和發言人進行長時間溝通，但為何昨天記者會上有關加拿大公民康明凱案、邁克爾案的內容，最後沒有出現在外交部網站刊登的「transcript」 （文字實錄）上？到底什麼樣的內容會上「transcript」，什麼樣的不會？

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耿爽反問這位記者，「昨天咱們確實進行了比較長時間的交流，我不知道交流之後你對咱們的交流情況做了多少報道？咱們交流加在一起得有小20分鐘，你把我說的話都寫到你的報道裡了嗎？」

據「環球網」，在該記者回答「沒有」之後，耿爽表示，當然你有權這麼做，因為這是你寫的報道。同樣的道理，這是外交部的網站，記者會的情況怎麼反映「我們有決定權」。他又表示，外交部網站從來沒說這是一個「transcript」。

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澳洲官員近日提倡獨立調查新冠肺炎疫情起源，引發中國不滿，中澳關係惡化。

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中國駐澳洲大使成競業警告，中國人民或因此不買澳洲產品、不送子女澳洲留學，其說法被指是「經濟脅迫」。耿爽昨稱，成的表態是對澳方近來一些錯誤言行​​引起中國人民不滿的擔憂，「這有什麼問題嗎？我不知道所謂『經濟脅迫』的說法從何談起？」

有澳媒記者追問沒聽到普通民眾對澳洲有不滿，耿爽反駁稱「你接觸面不夠廣」，建議對方上一下中國網絡看評論。

責任編輯：伍樂

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