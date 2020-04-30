▲ 【疫情調查】被央視暗批不是人，蓬佩奧重申要調查中國疫情。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情下，中美就病毒起源激烈角力。中央電視台連續3天在「新聞聯播」中批評美國國務卿蓬佩奧。蓬佩奧香港時間29日晚說，美國仍擔心中國的實驗室，全世界需要徹底了解疫情究竟如何在中國出現。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在接受霍士新聞（Fox News）訪問時說：「我可以告訴你，我們很擔心中國內部的實驗室。我還是擔心，中國對於那些實驗室出了什麼事，並未和盤托出。」

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蓬佩奧說，中國當局仍繼續隱瞞病毒相關資訊，不讓美國專家得知；「這是不對的，這對世界不斷構成威脅，我們需要徹底了解究竟發生了什麼事」。

中國央視27、28日連續2天在新聞聯播中鎖定蓬佩奧，分別播放題為「散播『政治病毒』的蓬佩奧正把自己變成人類公敵」以及「背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線」的評論。

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中國央視更在今晚的新聞聯播中預告，《人民日報》將刊出批評蓬佩奧的「鐘聲」文章，這篇文章題為「這樣的拙劣表演還要持續多久？」內容指蓬佩奧的言論「喪失底線」。

新冠疫情迄今在全球奪走超過20萬條人命，造成全球經濟衰退，美國和中國並為此針鋒相對。

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責任編輯：伍樂

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