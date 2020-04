美國公布特別301報告：中國連續16年列優先觀察名單  淘寶網續登「惡名市場」榜

美國貿易代表辦公室(USTR)當地時間周三發布年度《特別301報告》,以及惡名市場清單,中國連續16年被列入在優先觀察名單,5家亞馬遜平台被列入惡名市場。

美國貿易代表辦公室(Office of the United States Trade Representative,USTR)每年公布的《特別301報告(Special 301 Report)》將沒有充分或有效保護和執行知識產權,或者拒絕美國創新業者進入市場的貿易對手國,列入觀察名單。

中國與印度、印尼、俄羅斯齊列「優先觀察」

根據USTR周三公布的2020年《特別301報告》,總計33個國家被列入觀察名單,其中10國被列入「優先觀察名單」:阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏克蘭和委內瑞拉。

巴巴多斯、玻利維亞、巴西、加拿大、哥倫比亞、多米尼加、厄瓜多爾、埃及、危地馬拉、科威特、黎巴嫩、墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭、秘魯、羅馬尼亞、泰國、特立尼達和多巴哥、土耳其、土庫曼斯坦、阿聯酋、烏茲別克斯坦和越南等則在觀察名單中。

針對被列入名單的貿易對手國,USTR將加強雙邊合作以解決知識產權問題,如果該等國家未能解決美國提出的知識產權問題,USTR將採取適當的行動,包括根據《貿易法》第301條、世界貿易組織(WTO),或其它貿易協議的爭端解決程序採取法律行動。

惡名市場:列入全球72個市場 皆假貨問題嚴重

USTR周三還公布了2019年《假冒和盜版惡名市場報告》(The Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy),將38個在線市場(比去年增加了5個)和34個實體市場(比去年增加了9個)列入惡名市場。

據估計,每年進入美國的假冒和盜版產品的金額約佔總進口額的2.5%,將近5,000億美元。

該報告指出中國市場仍是假冒產品的主要來源,如果計入香港(中國商品經常通過香港轉運),2018年美國海關和邊境保護局查獲的假冒和盜版商品,若以進口總值計算,約85%來自中國市場,若按總重量計算,約87%來自中國市場。

USTR在報告中說,中國很多地區並未執行知識產權保護法規,即使在大城市中,仍存在惡名市場。2020年1月15日,中美簽署的第一階段貿易協議,有關知識產權的規定納入了中國市場中長期存在的多項問題,包括打擊盜版和假冒商品的執法,要求中方對盜版和假冒商品加大執法力度。

阿里巴巴的淘寶網仍被列入惡名市場,USTR在報告中指出,「淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一」。

5家亞馬遜平台被列入惡名市場

榜上有名的中國在線市場還有敦煌網、拼多多(與敦煌網一樣,都是2018年開始被列入),蝦皮購物--USTR在報告中說,這是總部在新加坡的電子商務平台,但服務器在中國)。騰訊的微信今年被除名。台灣的電影天堂(DYTT8)被列入。

值得注意的是,USTR將五個亞馬遜平台列入惡名市場:加拿大、法國、德國、印度和英國等平台。報告說,亞馬遜網站平台被列入的原因是誤導賣家信息,以及「冗長且繁瑣的」假冒商品移除流程。

被列入惡名市場的中國境內的實體市場大部分在廣東省,北京的絲綢市場已連續第九年列入。