美國公布特別301報告：中國連續16年列優先觀察名單  淘寶網續登「惡名市場」榜

美國貿易代表辦公室（USTR）當地時間周三發布年度《特別301報告》，以及惡名市場清單，中國連續16年被列入在優先觀察名單，５家亞馬遜平台被列入惡名市場。

美國貿易代表辦公室（Office of the United States Trade Representative，USTR）每年公布的《特別301報告（Special 301 Report）》將沒有充分或有效保護和執行知識產權，或者拒絕美國創新業者進入市場的貿易對手國，列入觀察名單。

中國與印度、印尼、俄羅斯齊列「優先觀察」

根據USTR周三公布的2020年《特別301報告》，總計33個國家被列入觀察名單，其中10國被列入「優先觀察名單」：阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏克蘭和委內瑞拉。

巴巴多斯、玻利維亞、巴西、加拿大、哥倫比亞、多米尼加、厄瓜多爾、埃及、危地馬拉、科威特、黎巴嫩、墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭、秘魯、羅馬尼亞、泰國、特立尼達和多巴哥、土耳其、土庫曼斯坦、阿聯酋、烏茲別克斯坦和越南等則在觀察名單中。

針對被列入名單的貿易對手國，USTR將加強雙邊合作以解決知識產權問題，如果該等國家未能解決美國提出的知識產權問題，USTR將採取適當的行動，包括根據《貿易法》第301條、世界貿易組織（WTO），或其它貿易協議的爭端解決程序採取法律行動。

惡名市場：列入全球72個市場 皆假貨問題嚴重

USTR周三還公布了2019年《假冒和盜版惡名市場報告》（The Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy），將38個在線市場（比去年增加了5個）和34個實體市場（比去年增加了9個）列入惡名市場。

據估計，每年進入美國的假冒和盜版產品的金額約佔總進口額的2.5%，將近5,000億美元。

該報告指出中國市場仍是假冒產品的主要來源，如果計入香港（中國商品經常通過香港轉運），2018年美國海關和邊境保護局查獲的假冒和盜版商品，若以進口總值計算，約85%來自中國市場，若按總重量計算，約87%來自中國市場。

USTR在報告中說，中國很多地區並未執行知識產權保護法規，即使在大城市中，仍存在惡名市場。2020年1月15日，中美簽署的第一階段貿易協議，有關知識產權的規定納入了中國市場中長期存在的多項問題，包括打擊盜版和假冒商品的執法，要求中方對盜版和假冒商品加大執法力度。

阿里巴巴的淘寶網仍被列入惡名市場，USTR在報告中指出，「淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一」。

５家亞馬遜平台被列入惡名市場

榜上有名的中國在線市場還有敦煌網、拼多多（與敦煌網一樣，都是2018年開始被列入），蝦皮購物－－USTR在報告中說，這是總部在新加坡的電子商務平台，但服務器在中國）。騰訊的微信今年被除名。台灣的電影天堂（DYTT8）被列入。

值得注意的是，USTR將五個亞馬遜平台列入惡名市場：加拿大、法國、德國、印度和英國等平台。報告說，亞馬遜網站平台被列入的原因是誤導賣家信息，以及「冗長且繁瑣的」假冒商品移除流程。

被列入惡名市場的中國境內的實體市場大部分在廣東省，北京的絲綢市場已連續第九年列入。