【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8　疫情蔓延全球致出口訂單銳減

新冠肺炎疫情漸緩和，國家統計局公布，中國4月製造業採購經理指數（PMI）為50.8，比上月回落1.2個百分點，亦略遜於市場預期的51。分析指，需求恢復弱於生產，尤其海外疫情加速蔓延，導致新出口訂單驟減，讓中國製造業PMI在上月短暫反彈後再度回落。

雖然在內需支撐下PMI依然保持在擴張線上方，但出口下行壓力明顯加大，訂單回補尚需時日，疫情帶來的二次衝擊要求政策面加大支持力度。

官方製造業PMI亦遜於預期

國家統計局和物流與採購聯合會周四聯合公布，宏觀經濟先行指標--4月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至50.8，低於路透調查預估中值51，亦低於上月的52。

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該指數2月受國內新冠肺炎疫情爆發帶來的經濟近乎停擺影響，曾斷崖式下跌至35.7，創下有記錄以來最低水准。

4月製造業新訂單指數爲50.2，比上月回落1.8個百分點，低於生產指數。新出口訂單指數和進口指數分別爲33.5和43.9，比上月下降12.9和4.5個百分點。

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國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀中稱，進出口市場不確定性增加。國外疫情加速擴散，全球經濟活動劇烈收縮，中國外貿面臨較大挑戰；部分製造業企業反映新簽訂的出口訂單銳減，甚至已開工生産的訂單被取消。

他表示，需求恢復弱於生產，在調查的21個行業中，紡織、紡織服裝服飾、化學原料製品等15個行業新訂單指數低於生產指數，行業需求復蘇滯後於生產。

政策力度需加大 抗二次衝擊

「調查結果顯示，反映訂單不足的企業佔比高達57.7%，部分企業反映市場需求疲軟，產品銷售面臨困難，訂單回補尚需時日」，趙慶河稱。

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從企業規模看，製造業4月大、中型企業PMI分別爲51.1和50.2，比上月回落1.5和1.3個百分點；小型企業PMI爲51.0，比上月上升0.1個百分點。

中國海關定於5月7日公布4月外貿數據。交通銀行金融研究中心在宏觀月報中稱，全球需求減弱，新增出口訂單下降，出口增長放緩，4月出口按年預計下降20%；而價格下跌以及高基數導致進口下降，預計按年減少23%。

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不過盡管製造業PMI回落，但在促進企業復工復產、復商復市，擴大居民消費、增加公共消費等政策推動下，服務業多數行業業務活動穩步恢複，4月官方非製造業商務活動指數進一步升至53.2，比上月升0.9個百分點，爲連續第二個月反彈。

責任編輯：鄧國強

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