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【調查疫情】美國3大情報機關　調查中國世衛有否隱瞞疫情

國情動向 10:05 2020/04/30

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，美國與中國的新冠病毒起源爭論升級。美國媒體引述美國官方消息指，特朗普政府已下令中央情報局（CIA）等3大情報機關，徹底調查攔截到的通聯紀錄、衛星影像及其他資料，分析中國和世界衛生組織（WHO）有否在初期隱瞞疫情。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報道，一名知情的官員說，白宮上周已將蒐集初期疫情資訊的特殊「任務」派給國家安全局（NSA）和國防情報局（DIA）。根據新、舊官員說法，美國中央情報局（CIA）也接獲類似的指示。

特朗普：我們持續關注 正在調查、盯著

即是特朗普政府已至少動員3大情報機關，徹查新冠肺炎疫情。美國總統特朗普被問到這項調查時稱，他已接獲相關訊息，並稱「消息持續傳來，我已收到多則消息。」

他還說，「我們對此很不高興，我們是目前為止世衛最大贊助者，而他們卻誤導我們…如今，他們確實成了中國的喉舌，這就是我的看法，因此我們持續關注，正在調查、盯著。」

世衛官員此前表示，他們已早早示警，讓各國有足夠時間因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情。中國官員則批評特朗普政府因自身延誤防疫而試圖轉移焦點。

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白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）說，「正如總統曾言，美國正在徹查此事。了解病毒起源的重要性不僅在於有助全球因應這波疫情，也告知相關單位迅速行動，因應未來傳染病爆發。」

CIA和DIA婉拒置評。國家情報總監辦公室（ODNI）一名官員說，「我們不曉得白宮有派任何這類的任務。」

蓬佩奧稱　他關注中國病毒實驗室安全

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院記者會上表示，美國相信中國境內有許多實驗室正在處理傳染性病原體，但他不知道這些實驗室是否有適當安全措施，以避免未來爆發疫情大流行。

他接受霍士新聞（Fox News）訪問時也說：「我可以告訴你，我們很擔心中國內部的實驗室。我還是擔心，中國對於那些實驗室出了什麼事，並未和盤托出。」

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蓬佩奧稱，中國當局仍繼續隱瞞病毒相關資訊，不讓美國專家得知；「這是不對的，這對世界不斷構成威脅，我們需要徹底了解究竟發生了什麼事。」

中國央視27、28日連續2天在新聞聯播中鎖定蓬佩奧，分別播放題為「散播『政治病毒』的蓬佩奧正把自己變成人類公敵」以及「背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線」的評論。

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責任編輯：伍樂

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