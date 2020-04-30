【中國經濟】內地4月份官方非製造業PMI進一步升至53.2　為三個月最高

儘管受全球疫情影響，出口訂單減少，中國4月官方製造業採購經理指數（PMI）為50.8，比上月回落1.2個百分點，但同月官方非製造業PMI為53.2，比上月升0.9個百分點，為三個月最高，原因是受傳統基建和新基建加速推進提振。

國家統計局和物流與採購聯合會周四聯合發布的數據顯示，4月份官方非製造業PMI為53.2，比上月升0.9個百分點，為三個月最高。

傳統基建和新基建加速推進 提振非製造業PMI

此前3月份官方非製造業PMI為52.3，比上月大幅回升22.7個百分點，受企業復工復產明顯加快推動。

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年初突然爆發的新冠肺炎導致中國國內企業2月份幾乎全線停工，居民居家避開疫情，當月官方非製造業PMI急降至29.6，比上月下降24.5個百分點，創有紀錄數據以來的新低。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，截至4月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為98.5%，較3月調查結果上升1.9個百分點，其中製造業為99.7%，上升1.0個百分點。

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具體看，建築業活動加快恢復，4月份建築業商務活動指數為59.7，較上月上升4.6個百分點。

從勞動力需求和市場預期看，建築業從業人員指數和業務活動預期指數分別為57.1和65.4，比上月升4.0和5.5個百分點，趙慶河稱，在復甦傳統基建、加快新基建等政策推動下，建築業復工復產明顯加快。

服務業多數行業業務 正穩步恢復

同時，4月份服務業商務活動指數為52.1，比上月上升0.3個百分點。

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趙慶河稱，在促進企業復工復產、復商復市，擴大居民消費、增加公共消費等政策推動下，服務業多數行業業務活動穩步恢復。

在調查的21個行業中，有14個行業商務活動指數高於50.0，其中，零售業商務活動指數連續兩個月位於60.0以上，餐飲業商務活動指數升至60.0以上，資訊傳輸軟體及技術服務商務活動指數上升明顯。

不過，住宿、文化體育娛樂、居民服務等行業受疫情影響較大，商務活動指數連續三個月位於45.0以下。

責任編輯：鄧國強