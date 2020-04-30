  • 30°C
香港時間 : 2020430日 (四) 14:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】內地4月份官方非製造業PMI進一步升至53.2　為三個月最高

經濟脈搏 11:32 2020/04/30

分享：

儘管受全球疫情影響，出口訂單減少，中國4月官方製造業採購經理指數（PMI）為50.8，比上月回落1.2個百分點，但同月官方非製造業PMI為53.2，比上月升0.9個百分點，為三個月最高，原因是受傳統基建和新基建加速推進提振。

國家統計局和物流與採購聯合會周四聯合發布的數據顯示，4月份官方非製造業PMI為53.2，比上月升0.9個百分點，為三個月最高。

傳統基建和新基建加速推進　提振非製造業PMI

此前3月份官方非製造業PMI為52.3，比上月大幅回升22.7個百分點，受企業復工復產明顯加快推動。

【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8　疫情蔓延全球致出口訂單銳減

【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元

年初突然爆發的新冠肺炎導致中國國內企業2月份幾乎全線停工，居民居家避開疫情，當月官方非製造業PMI急降至29.6，比上月下降24.5個百分點，創有紀錄數據以來的新低。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，截至4月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為98.5%，較3月調查結果上升1.9個百分點，其中製造業為99.7%，上升1.0個百分點。

【中國經濟】易綱：實施好逆周期調節 增強金融的支持力度

【中國經濟】今年GDP目標怎定  內地專家分三派

具體看，建築業活動加快恢復，4月份建築業商務活動指數為59.7，較上月上升4.6個百分點。

從勞動力需求和市場預期看，建築業從業人員指數和業務活動預期指數分別為57.1和65.4，比上月升4.0和5.5個百分點，趙慶河稱，在復甦傳統基建、加快新基建等政策推動下，建築業復工復產明顯加快。

服務業多數行業業務　正穩步恢復

同時，4月份服務業商務活動指數為52.1，比上月上升0.3個百分點。

【中國經濟】今年GDP目標怎定  內地專家分三派

【中國經濟】疫情下「食穀種」  內地首季居民存款為何反增？

趙慶河稱，在促進企業復工復產、復商復市，擴大居民消費、增加公共消費等政策推動下，服務業多數行業業務活動穩步恢復。

在調查的21個行業中，有14個行業商務活動指數高於50.0，其中，零售業商務活動指數連續兩個月位於60.0以上，餐飲業商務活動指數升至60.0以上，資訊傳輸軟體及技術服務商務活動指數上升明顯。

不過，住宿、文化體育娛樂、居民服務等行業受疫情影響較大，商務活動指數連續三個月位於45.0以下。

責任編輯：鄧國強

相關文章

【中國經濟】易綱：實施好逆周期調節 增強金融的支持力度
2020/04/27
【中國經濟】易綱：實施好逆周期調節 增強金融的支持力度
【中國經濟】官方稱工業利潤雖改善但未樂觀 要再扶企業紓難解困
2020/04/27
【中國經濟】官方稱工業利潤雖改善但未樂觀 要再扶企業紓難解困
【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元
今日
【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元
【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8　疫情蔓延全球致出口訂單銳減
今日
【中國經濟】內地官方製造業PMI再回落至50.8　疫情蔓延全球致出口訂單銳減
疫情 基建 經濟 行業 零售 餐飲 國家統計局 中國 PMI 肺炎

上一篇文章

美國公布特別301報告：中國連續16年列優先觀察名單 淘寶網續登「惡名市場」榜

下一篇文章

【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國首季智能手機銷量跌22% 華為是唯一增長品牌
中國首季智能手機銷量跌22% 華為是唯一增長品牌
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
內地首季手機市場報告指 大量蘋果用戶轉用華為
內地首季手機市場報告指 大量蘋果用戶轉用華為
【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元
【中國經濟】疫情衝擊 內地全年票房損失料逾300億元
【中國經濟】「去中國化」非一刀切 三類企業去留各有選擇
【中國經濟】「去中國化」非一刀切 三類企業去留各有選擇
當當網夫妻權鬥如拍《慶餘年》！李國慶奪公章後發「通告」架空妻子
當當網夫妻權鬥如拍《慶餘年》！李國慶奪公章後發「通告」架空妻子