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鴉片戰爭是「英國禁煙打中國」？內地官媒這樣評論香港一小學（有片）

社會熱點 13:53 2020/04/30

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鴉片戰爭是「英國禁煙打中國」？內地官媒這樣評論香港一小學。

香港一名小學老師上課時被指扭曲鴉片戰爭的歷史，聲稱英國為了「消滅鴉片」才對中國發動戰爭，引發輿論譁然。校方已道歉，香港官方則稱「不能接受」，要調查老師是否專業失德。而內地官媒熱評事件。

肇事學校為九龍慈雲山區一間小學，這家小學的一名老師近日進行小二常識科網絡教學時，被指扭曲鴉片戰爭的史實。

校方已道歉　香港當局則稱「不能接受」

據報道，這名老師講述了香港割讓給英國及香港特別行政區成立的歷史背景，但在講解中國和英國於1840年爆發第一次鴉片戰爭時，聲稱英國「為消滅鴉片而發起戰爭」，又稱「英國想以禁煙為理由派兵攻打中國」。

中美聯手打「鴉片戰爭」 芬太尼案主犯河北被判死緩

【反修例】環時：侯俊偉裝腔作勢 圖以香港問題擊敗約翰遜

這名老師還說，「為甚麼他們要這麼做呢？就是由於英國發現中國當時很多人吸煙，吸食煙草，這個問題相當嚴重，所以他們為了消滅這些叫做『鴉片』的物品，就發動了這場戰爭。」

歷史記載的事實是，清朝頒令禁煙，派林則徐嚴厲執行政策，導致從事鴉片貿易的英商不滿，觸發連串衝突，最終英國出兵攻打中國，中國戰敗割讓香港島。

據報道，相關教學影片在社交媒體轉傳後，引發輿論譁然與批評，指這名老師歪曲歷史，枉為人師，要求教育局及學校懲處。

【反送中】「香港靠誰救」筆戰：《香港這座城市還有救嗎？》原文

【華為風暴】中國外交部引鴉片戰爭典故 駁加國總理批評

據報道，校方已發表聲明，承認片段是該校網絡教學所用，確認部分內容不正確，已即時重新整理有關資料，並就事件向家長及學生道歉，承諾會優化現行處理教學資料的機制。

香港教育局則批評片中講述鴉片戰爭的內容明顯失實，「不能接受」，正向校方跟進查明事實，並強調學校不能容許教師教錯歷史事實，如有教師被證實專業失德，會依據教育條例嚴肅跟進。

中聯辦駱惠寧： 香港勿成國家安全風險口 不容攬炒

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內地官媒在新媒體上報道了這事件，引發內地網民熱議，以下為部分官媒及半官方媒體在微博報道的題目。

人民日報海外版：香港教師稱英國鴉片戰爭幫中國禁煙，特區教育局出手了

環球時報：荒謬！香港一教師在小學生網課上聲稱「英國發動鴉片戰爭是要幫中國禁煙」

環球網：香港小學老師宣稱「英國爲禁煙才攻打中國」，校方道歉，香港教育局將跟進

中國日報：國報微評，連鴉片戰爭都敢歪曲，是傻還是壞？

責任編輯：伍樂

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