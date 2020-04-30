▲ 【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了，北韓有兩個更大危機。

北韓領袖人金正恩健康狀況成謎，外界傳聞滿天飛。美國務卿蓬佩奧表示，美國近來沒有看到金正恩的身影，但除了金正恩本身的問題外，北韓更令人擔憂地是，是可能同時遭受新冠肺炎及飢荒夾擊。

36歲的金正恩上次在媒體上露臉是4月12日，他甚至缺席了北韓年度重大節日「太陽節」，引發一連串傳言，CNN更稱金正恩進行心臟手術後生命垂危，日媒《周刊現代》則引述中國醫療人員說法，指金正恩手術失敗已成為植物人。

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蓬佩奧接受霍士新聞（FOX NEWS）訪問時表示，「我們還沒看到他，目前沒有任何消息可以說明，我們正密切關注情況。」

蓬佩奧話鋒一轉，強調北韓將面臨到的重大危機，是食物短缺所導致的饑荒，「我們嚴密關注這些議題，因為這會對我們的終極目標－朝鮮半島無核化產生衝擊。」北韓在1990年代曾發生大饑荒，據信造成數十萬人死亡。

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