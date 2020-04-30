  • 29°C
香港時間 : 2020430日 (四) 17:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【調查疫情】特朗普：中國處理疫情手段　反映他們想盡辦法阻我連任

國情動向 15:15 2020/04/30

分享：

【調查疫情】特朗普：中國處理疫情手段　反映他們想盡辦法阻我連任。

美國總統特朗普當地時間周三表示，他認爲中國對新冠肺炎疫情的處理方式證明，中國「將竭盡所能」讓他輸掉2020年的連任競選。特朗普近日接連說過，要調查新冠肺炎疫情源頭，並揚言要向中方索償。

【全球索償】特朗普再稱中方未阻疫情蔓延：將追究責任索償

在總統辦公室接受路透社採訪時，特朗普在談及中國時語氣強硬，表示他正就中國對該病毒造成的後果考慮不同的選擇。「我可以做很多事情」，他說。

美國至少6萬人死於新冠病毒

特朗普一直把新冠疫情全球大流行歸咎於中國。根據路透統計，美國至少有6萬人死於新冠病毒，疫情也導致美國經濟陷入衰退，危及特朗普連任總統大位的希望。

【調查疫情】華春瑩斥「公開譴責中國是劇本」 特朗普被諷「喪事當喜事辦」

【全球索償】美媒：特朗普早在一月已獲瘟疫情報　但他視而不見

外界經常指責特朗普未及早行動讓美國做好防範病毒擴散的準備。特朗普說，他相信中國本應可有更積極的作爲，好讓世界更早了解病毒。

在被問及他是否考慮動用關稅、甚至註消中國債務等舉措，特朗普沒有明確表態。「有許多事情我可以做」，他說，「我們正在看發生了什麽事」。

【全球索償】特朗普再稱中方未阻疫情蔓延：將追究責任索償

【美國大選2020】屢批拜登親華　特朗普房產被指欠中國銀行逾16億

「中國將竭盡所能讓我輸掉這場比賽」，特朗普說，並稱他相信中國希望民主黨的拜登（Joe Biden）勝選，以便減輕特朗普就貿易等問題對中國的施壓。

會否用關稅、註消債務等應對中國　特朗普這樣說......

「他們不斷動用公關，試圖使自己看起來像是無辜的一方」，他說到中國官員時表示。

【中美關係】特朗普回應密蘇里州控告中國「瞞疫情」：不會是最後一樁

中共中聯部諷特朗普「消毒劑療法」：這樣就不會傳播病毒、謊言和仇恨

特朗普表示，新冠疫情的經濟影響對他與中國國家主席習近平達成的貿易協議，造成嚴重干擾。

特朗普政府一名不願透露姓名的高官周三表示，特朗普與習近平3月底通話時達成的「口水戰」非正式「休戰」似乎已經結束。

美官：中美「口水戰」的「休戰」似乎已結束

當時兩名領導人承諾各自政府將盡可能合作控制疫情。近幾天，華盛頓和北京方面就新冠病毒起源和疫情防控表現，進行了言辭愈發激烈的交鋒。

【美國疫情】特朗普一早輕視疫情？美國年初向中國輸出10倍口罩

【美國大選2020】屢批拜登親華　特朗普房產被指欠中國銀行逾16億

但特朗普和他的高級助手在提高反華論調的同時，並未直接批評習近平。特朗普多次稱習近平是他的「朋友」。

特朗普處理疫情的方式受到大衆密切審視。據4月27-28日的路透社調查，只有43%的美國民衆贊同特朗普應對疫情的方式。

但吉利德科學（Gilead Sciences）稱，他們的試驗性抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）在治療新冠病毒感染者方面取得進展。這對特朗普來說是個好消息。

【中美角力】特朗普：中國倘若蓄意隱瞞疫情 將面臨後果

【中美角力】特朗普稱調查武漢實驗室　華郵：美官員2年前已多次到訪警告不安全

【中美角力】崔天凱暗批特朗普 熱衷對疫情無端指摘

【美國疫情】特朗普一早輕視疫情？美國年初向中國輸出10倍口罩

【中美角力】特朗普：中國倘若蓄意隱瞞疫情 將面臨後果

【中美角力】特朗普：調查武漢實驗室有否洩病毒　中國外交部回應

【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈

責任編輯：伍樂

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【新冠肺炎】內地研究：空氣中測出新冠病毒RNA 傳染性待評估
2020/04/28
【新冠肺炎】內地研究：空氣中測出新冠病毒RNA 傳染性待評估
【新冠肺炎】印度停用中國快篩試劑 中使館：符合品質標準
2020/04/28
【新冠肺炎】印度停用中國快篩試劑 中使館：符合品質標準
男子回國發高燒非染新冠肺炎 檢測出另一「重大傳染病」
2020/04/29
男子回國發高燒非染新冠肺炎 檢測出另一「重大傳染病」
【新冠肺炎】百老滙男神截肢　曝新冠病毒恐怖病狀：血栓塞
2020/04/29
【新冠肺炎】百老滙男神截肢　曝新冠病毒恐怖病狀：血栓塞
【佛誕假期】佛誕五一香港最高氣溫迫30度　鍾南山指炎熱天遏新冠肺炎疫情
2020/04/29
【佛誕假期】佛誕五一香港最高氣溫迫30度　鍾南山指炎熱天遏新冠肺炎疫情
傳染病 經濟 治療 疫情 民主黨 特朗普 習近平 拜登 貿易 瑞德西韋

上一篇文章

【全球索償】中方斥濫訴　8國向中國索疫情賠償775萬億（第四版）

下一篇文章

【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了　北韓有兩個更大危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金正恩病危？】英媒：金與正若繼位 會比金正恩更似暴君
【金正恩病危？】英媒：金與正若繼位 會比金正恩更似暴君
【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他
【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他
【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶 習西巡講話藏應對之策？
【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶 習西巡講話藏應對之策？
【全球索償】中方斥濫訴　8國向中國索疫情賠償775萬億（第四版）
【全球索償】中方斥濫訴　8國向中國索疫情賠償775萬億（第四版）
【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了　北韓有兩個更大危機
【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了　北韓有兩個更大危機
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻