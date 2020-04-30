▲ 【調查疫情】特朗普：中國處理疫情手段 反映他們想盡辦法阻我連任。

美國總統特朗普當地時間周三表示，他認爲中國對新冠肺炎疫情的處理方式證明，中國「將竭盡所能」讓他輸掉2020年的連任競選。特朗普近日接連說過，要調查新冠肺炎疫情源頭，並揚言要向中方索償。

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在總統辦公室接受路透社採訪時，特朗普在談及中國時語氣強硬，表示他正就中國對該病毒造成的後果考慮不同的選擇。「我可以做很多事情」，他說。

美國至少6萬人死於新冠病毒

特朗普一直把新冠疫情全球大流行歸咎於中國。根據路透統計，美國至少有6萬人死於新冠病毒，疫情也導致美國經濟陷入衰退，危及特朗普連任總統大位的希望。

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外界經常指責特朗普未及早行動讓美國做好防範病毒擴散的準備。特朗普說，他相信中國本應可有更積極的作爲，好讓世界更早了解病毒。

在被問及他是否考慮動用關稅、甚至註消中國債務等舉措，特朗普沒有明確表態。「有許多事情我可以做」，他說，「我們正在看發生了什麽事」。

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「中國將竭盡所能讓我輸掉這場比賽」，特朗普說，並稱他相信中國希望民主黨的拜登（Joe Biden）勝選，以便減輕特朗普就貿易等問題對中國的施壓。

會否用關稅、註消債務等應對中國 特朗普這樣說......

「他們不斷動用公關，試圖使自己看起來像是無辜的一方」，他說到中國官員時表示。

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特朗普表示，新冠疫情的經濟影響對他與中國國家主席習近平達成的貿易協議，造成嚴重干擾。

特朗普政府一名不願透露姓名的高官周三表示，特朗普與習近平3月底通話時達成的「口水戰」非正式「休戰」似乎已經結束。

美官：中美「口水戰」的「休戰」似乎已結束

當時兩名領導人承諾各自政府將盡可能合作控制疫情。近幾天，華盛頓和北京方面就新冠病毒起源和疫情防控表現，進行了言辭愈發激烈的交鋒。

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但特朗普和他的高級助手在提高反華論調的同時，並未直接批評習近平。特朗普多次稱習近平是他的「朋友」。

特朗普處理疫情的方式受到大衆密切審視。據4月27-28日的路透社調查，只有43%的美國民衆贊同特朗普應對疫情的方式。

但吉利德科學（Gilead Sciences）稱，他們的試驗性抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）在治療新冠病毒感染者方面取得進展。這對特朗普來說是個好消息。

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責任編輯：伍樂

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