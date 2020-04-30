【新冠肺炎藥物】瑞德西韋能否治療新冠肺炎？中美臨床研究得出相反結論

▲ 瑞德西韋能否治療新冠肺炎？中美臨床研究得出相反結論。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情爆發後，各國研究有效治療的藥物，吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc., GILD）生產的瑞德西韋備受關注。

國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）29日發表了在武漢進行的瑞德西韋（Remdesivir）研究，反映該藥對重症患者無顯著療效，既沒有加快康復速度，也未降低病死率。但就在同一天，美資企業吉利德發布其針對397名患者的開放標簽臨床III期試驗結果顯示，瑞德西韋早期治療效果顯著，可以加快患者康復時間，超過一半患者在兩周內出院。

中國研究：沒有減低死亡率

瑞德西韋曾經用作對抗伊波拉病毒。《刺針》發表的論文由瑞德西韋中國臨床試驗負責人、中日友好醫院副院長曹彬教授和北京協和醫學院院校長王辰院士所寫。

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有關研究是一項根據武漢市十間醫院的237名成年人（年齡在18歲及以上）的隨機、雙盲、對照試驗。這237例患者均於今年2月6日至3月12日期間住院，經實驗室確認為新冠病毒嚴重感染的成年人。

據報，研究採用的研究方法被公認為是最高證據等級的臨床研究，並引述英國愛丁堡大學的John Norrie教授在《刺針》同期發表的述評文章中評價稱：「這項研究設計合理，是一項雙盲、安慰劑對照、多中心隨機試驗，並且實施良好，具有較高的方案依從性，且極少失訪。」

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上述研究發現，在發病後10天內接受治療的患者中，接受瑞德西韋治療的患者似乎比接受安慰劑的患者恢復得更快（平均臨床改善時間分別為18天和23天），但沒有統計學顯著差異。

研究還顯示，隨機入組後 28 天內的病死率兩組相似，瑞德西韋組14%（22/158），安慰劑組13%（10/78），沒有統計學顯著差異。此外，與安慰劑相比，瑞德西韋治療未顯著促進上呼吸道或下呼吸道標本中病毒載量下降。

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基於上述等結論，研究作者認為，今後的研究需要確定瑞德西韋在更早期、更高劑量或與其他抗病毒藥或新冠保護性抗體聯合治療重症患者是否有效。

美國吉利德宣布兩大喜訊

據悉，瑞德西韋中國臨床試驗設計入組重症患者453名，但最終因入組樣本數量不足，試驗於4月16日提前終止。

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但吉利德同一日則公布了兩個好消息，

一是來自美國國立衛生研究院（NIH）的臨床試驗已經達到主要終點，並且數據正面； 二是公布了吉利德開放標簽的臨床試驗，顯示至少一半患者接受治療5天後臨床症狀改善、出院，並且接受5天用藥和10天用藥療效相似。除意大利外，兩組患者14天死亡率都只有7%。

美國NIH對全球大約1090名患者展開的隨機雙盲對照臨床試驗顯示，31%的患者在用藥後症狀出現改善。瑞德西韋治療組的恢復時間為11天，對照組的恢復時間是15天；瑞德西韋組的死亡率是8%，對照組的死亡率是12%。

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美國國家過敏及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）指出，死亡率的改善沒有達到預期，但他認為瑞德西韋將會是治療新型肺炎的標準，稱這至少證實瑞德西韋可以有效阻止新型冠狀病毒，不過承認需要更多時間審視成果。

專家：需要更多數據論證

針對中美臨床試驗的結論出現相反的結果，曹彬接受內媒《第一財經》採訪時表示，「我們對用藥時機有要求，時間窗口在症狀出現後的12天以內，但最主要的不同是研究終點的不同，美國NIH的研究終點指標過鬆。如果我們使用這一指標，估計也是陰性結果。」

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倫敦大學學院MRC臨牀試驗組主任馬赫什·帕爾馬（Mahesh Parmar）教授說：「在這種藥物能夠更廣泛應用之前，有很多事情需要做：數據和結果需要經過監管機構的審查，以評估該藥物是否可以獲得授權，然後需要各國相關的衛生部門進行評估。」

「當這些完成了，我們將從這項試驗和其他試驗中獲得更多、更長期的數據，以確定這種藥物是否也能預防新冠病毒導致的死亡。」

責任編輯：伍樂

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