【中國疫情】內地昨天無新冠肺炎新增本土確診個案　輸入則有4宗

內地公布昨日（29日）的新冠肺炎疫情，本土新增確診降至零，境外移入新增確診4例。未出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者則新增33例。

國家衛生健康委員會在官網公布，內地29日報告新增確診病例4例，均為境外移入病例，沒有新增死亡病例；新增疑似病例3例，都是來自上海的境外移入疑似病例。

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當日新增治癒出院病例32例，解除醫學觀察的密切接觸者708人，重症病例減少9例。

境外移入現有確診病例525例（含重症病例13例），現有疑似病例7例。累計確診病例1664例，累計治癒出院病例1139例，無死亡病例。

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內地29日新增無症狀感染者33例，其中本土31例，境外移入2例，沒有轉為確診病例的無症狀感染者。解除醫學觀察的無症狀感染者有28例（境外移入6例）；尚在醫學觀察仍有998例（境外移入127例）。

截至29日午夜，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例619例（其中重症病例41例），累計治癒出院病例7萬7610例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2862例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者73萬2369人，尚在醫學觀察的密切接觸者8032人。

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近日接連出現確診病例的黑龍江省29日沒有新增確診病例，新增無症狀感染者2例。最初傳出疫情的湖北省沒有確診病例，也沒有疑似病例。

責任編輯：伍樂

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