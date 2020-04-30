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【金正恩病危？】金與正未必是真命天子　金正恩叔叔可能繼位

國情動向 19:48 2020/04/30

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【金正恩病危？】金與正未必是真命天子　金正恩叔叔可能繼位

北韓領袖金正恩多日未出席公開活動，病危傳聞不斷，外界熱議誰是他的接班人。當中，長年派駐海外的金正恩叔叔金平一接掌大權的可能性，再次浮上檯面，與金正恩胞妹金與正同為金家血脈，但年齡及性別可能是他的優勢。

彭博（Bloomberg）報道，金與正過去幾年以來一直都是金正恩決策的得力左右手，不過，脫北的前北韓外交官太救民（太永浩）指出，保守的北韓男性掌權者可能不會願意讓金與正接班，因為她年僅30出頭、而且是女性。

金平一當年輸給金正日  未能登權力高峰

太救民認為，金與正掌權可能導致混亂，「為避免這樣的局面，部分領導階層人士可能會嘗試扶植目前遭軟禁的金平一掌權」。但也有人認為，現在的領導階層花費多年削弱金平一勢力，金平一掌權並非他們樂見。

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現年65歲的金平一當年曾是金日成繼承人的候選之一，但最後輸給了異母胞兄金正日。北韓通常會將失勢者放逐海外，以消除他們在國內的勢力，金平一就派駐海外長約40年。根據南韓統一部情報，他派駐海外之前曾在軍隊服役，領導菁英護衛小組，也曾在勞動黨擔任要職。

彭博報道指出，金正恩掌權後大動作清除所有潛在政敵，金平一得以倖存至今，可能是因為金正恩從未將其視為有力敵人，多年來都讓金平一在外擔任大使，保持適當距離。

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於2014年至2017年間擔任捷克外交部長的左拉列克（Lubomir Zaoralek）表示，金平一在歐洲期間相當低調，但還是令人印象深刻，「他的風格與舉止就像來自南韓」。

金平一曾長居海外  北韓國內欠人脈基礎

韓媒中央日報引述知情人士說法，指金平一在去年11月底回到北韓，受到金正恩就近監視。

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金正恩傳出病危前並未指定繼承人，曾任職於美國政府的北韓事務分析專家李敏英（Rachel Lee）表示，金與正接班可能性因年齡及性別打了折扣，金平一這次普遍被視為有力接班人選，但她認為「他（金平一）很有可能並未掌握成為下任北韓領導人所需的人脈或靠山」。

李敏英表示：「金與正在金正恩政府擁有特殊地位，我認為在這次狀況中，她在金氏家族的人脈遠勝於她的性別。」

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責任編輯：伍樂

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