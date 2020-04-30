  • 26°C
香港時間 : 2020430日 (四) 20:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金正恩病危？】美媒新說法：金正恩沒死　但中風失語言能力

國情動向 19:48 2020/04/30

分享：

【金正恩病危？】美媒最新說法：金正恩沒死　但中風失語言能力

北韓領袖金正恩健康狀況仍是謎。美國媒體再有新說法，引述平壤官方消息人士稱，金正恩10天前因為腦出血（中風）被送往平壤醫院搶救，最近剛脫離險境，仍處重症狀態，意識清醒、但失去語言能力。目前軍權暫由叔叔金平一掌管、黨務及對外事務由妹妹金與正負責。

美國《自由亞洲電台》稱，一名在北韓境外的不具名消息人士，引述平壤官方人士消息，指36歲的金正恩確實是10天前因腦部血管破裂，緊急送往平壤醫院搶救，最近才剛脫離險境。醫生指出，金正恩病情仍是重症狀態，雖然意識清楚，但言語困難，暫時失去了語言能力，必須絕對的靜養。

【金正恩病危？】金與正未必是真命天子　金正恩叔叔可能繼位

【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了　北韓有兩個更大危機

另一名知情人士引述北韓官員的話，表示金正恩已經將軍權暫時交給叔叔金平一（又譯金平日），包括武裝力量最高司令官。而妹妹金與正掌管朝鮮勞動黨黨務及對外事務，這項臨時性安排並非正式任命，故不會公開。

外媒《外交政策》（Foreign Policy）雜誌報道說，金正恩神隱有三種可能：

一：金正恩需要一段時間的療養，隨後健康地露面。如是這樣，北韓和南韓、美國的緊張形勢依舊。三方尋找共同點的談判又會重新開始。

二：金正恩會很長一段時間神隱。

根據《外交政策》周刊的預測，金正恩不露面的時間會延續很長一段時間。這樣的話會令北韓在國際舞台上處於非常微妙時期。金正恩的妹妹金與正有可能接管國家政權。但她是一名女性，即便是臨時主政，也會令自己處於危險境地。

從軍事政策上看，金與正會延續中程、遠程導彈試射的挑釁做法。

【金正恩】南韓統一部長：金正恩病危是假新聞  「我確切說北韓無異樣」

【金正恩病危？】英媒：金與正若繼位 會比金正恩更似暴君

三：最後一種可能就是金正恩已經死亡，他無法重掌政權。那麼他最後留下的遺願是什麼？是不是有某位家族人拿出一個尚方寶劍，說他（她）親自被直接任命。

《外交政策》雜誌分析說，金正恩的妹妹金與正也不是唯一一個可以接管國家大權的人選，金正恩的叔叔金平一（Kim Pyong Il）就一直被認為有望掌權。

現年65歲的金平一是北韓開國領袖金日成唯一在世的兒子。1970年代，在輸給他同父異母兄弟金正日後，金平一在海外工作了大約40年。

【金正恩老婆】金正恩倘過世李雪主怎辦？台網民熱議未必打入冷宮

【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他

【金正恩手術】「2根蠟燭」影射金正恩出事被刪？ 李肇星姪女：我從不發假消息

金正恩專用火車　遭美國衛星發現停靠元山市度假區

【金正恩手術】「2根蠟燭」影射金正恩出事被刪？ 李肇星姪女：我從不發假消息

【金正恩手術】路透社：中國官員率領醫療專家到北韓 未知是否與金正恩有關

【金正恩手術】金正恩一旦「駕崩」誰接掌北韓政權？沙盤推演4種可能

特朗普稱金正恩病危報道不正確　中方此前說不知消息來源

【金正恩手術】路透社：中國官員率領醫療專家到北韓 未知是否與金正恩有關

【金正恩手術】金正恩倘出事胞妹或接掌權力　「北韓伊萬卡」神秘背景曝光

【金正恩手術】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人

【金正恩手術】龍蝦、美酒、女列車員：揭秘金正恩的綠皮火車（有片）

【金正恩手術】外電引述中共中央對外聯絡部消息人士 金正恩據信並非病重

責任編輯：伍樂

軍事 外交 金正恩 金與正 醫生 平壤 北韓 美國 中風

下一篇文章

【金正恩病危？】金與正未必是真命天子　金正恩叔叔可能繼位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶 習西巡講話藏應對之策？
【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶 習西巡講話藏應對之策？
【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了　北韓有兩個更大危機
【金正恩病危？】蓬佩奧：除金正恩不見了　北韓有兩個更大危機
【金正恩病危？】英媒：金與正若繼位 會比金正恩更似暴君
【金正恩病危？】英媒：金與正若繼位 會比金正恩更似暴君
【全球索償】中方斥濫訴　8國向中國索疫情賠償775萬億（第四版）
【全球索償】中方斥濫訴　8國向中國索疫情賠償775萬億（第四版）
【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他
【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻