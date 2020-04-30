【金正恩病危？】美媒新說法：金正恩沒死　但中風失語言能力

▲ 【金正恩病危？】美媒最新說法：金正恩沒死 但中風失語言能力

北韓領袖金正恩健康狀況仍是謎。美國媒體再有新說法，引述平壤官方消息人士稱，金正恩10天前因為腦出血（中風）被送往平壤醫院搶救，最近剛脫離險境，仍處重症狀態，意識清醒、但失去語言能力。目前軍權暫由叔叔金平一掌管、黨務及對外事務由妹妹金與正負責。

美國《自由亞洲電台》稱，一名在北韓境外的不具名消息人士，引述平壤官方人士消息，指36歲的金正恩確實是10天前因腦部血管破裂，緊急送往平壤醫院搶救，最近才剛脫離險境。醫生指出，金正恩病情仍是重症狀態，雖然意識清楚，但言語困難，暫時失去了語言能力，必須絕對的靜養。

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另一名知情人士引述北韓官員的話，表示金正恩已經將軍權暫時交給叔叔金平一（又譯金平日），包括武裝力量最高司令官。而妹妹金與正掌管朝鮮勞動黨黨務及對外事務，這項臨時性安排並非正式任命，故不會公開。

外媒《外交政策》（Foreign Policy）雜誌報道說，金正恩神隱有三種可能：

一：金正恩需要一段時間的療養，隨後健康地露面。如是這樣，北韓和南韓、美國的緊張形勢依舊。三方尋找共同點的談判又會重新開始。

二：金正恩會很長一段時間神隱。

根據《外交政策》周刊的預測，金正恩不露面的時間會延續很長一段時間。這樣的話會令北韓在國際舞台上處於非常微妙時期。金正恩的妹妹金與正有可能接管國家政權。但她是一名女性，即便是臨時主政，也會令自己處於危險境地。

從軍事政策上看，金與正會延續中程、遠程導彈試射的挑釁做法。

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三：最後一種可能就是金正恩已經死亡，他無法重掌政權。那麼他最後留下的遺願是什麼？是不是有某位家族人拿出一個尚方寶劍，說他（她）親自被直接任命。

《外交政策》雜誌分析說，金正恩的妹妹金與正也不是唯一一個可以接管國家大權的人選，金正恩的叔叔金平一（Kim Pyong Il）就一直被認為有望掌權。

現年65歲的金平一是北韓開國領袖金日成唯一在世的兒子。1970年代，在輸給他同父異母兄弟金正日後，金平一在海外工作了大約40年。

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責任編輯：伍樂