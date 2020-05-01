【調查疫情】特朗普：看到證據 新冠病毒源自武漢實驗室

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球擴散，多國要求調查疫情起源，中美更因此角力不斷。美國總統特朗普周四（4月30日）表示，看到了新冠病毒源自武漢實驗室的證據。他又表示，中國要麼不能，要麼選擇不遏制病毒，並威脅對中國加徵關稅，以示回應。

被問到是否看到新冠病毒來自武漢實驗室的證據時，特朗普表示「是的」，但他未肯透露詳情，只說「我不能告訴你們」。他暗示，即將獲得有關該病毒起源的調查信息。

他又認為，世衛應該感到羞愧，因為世衛就像中國的宣傳機構。

說法矛盾？ 美情報部門稱新冠病毒非人造

值得注意，周四稍早時候，美國國家情報總監辦公室發表聲明，稱情報界支持科學界關於新冠病毒起源的共識，即病毒並非人造或基因改造而成。不過，聲明指出，美國情報機關還在追查疫病的起源是否因人類接觸受感染的動物，或是從武漢病毒實驗室意外洩露。

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此前，武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明一再否認新冠病毒源於武漢實驗室，指武漢病毒研究所無意也不具備設計及創造一種新型冠狀病毒的能力，又稱新冠病毒基因組並無任何人為改造的痕跡。同時，該實驗室嚴格執行生物安全程序。

中國外交部發言人耿爽昨重申，病毒溯源問題是一個複雜的科學問題，應由科學家和專業人士去研究，奉勸美國政客停止向中國「甩鍋」、轉移國際注意力，還是把時間和精力用到控制好本國疫情上來。

責任編輯：伍樂

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