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【全球索償】美國擬跨部門懲治中國瞞疫情 美媒指將剝奪「主權豁免權」

國情動向 11:07 2020/05/01

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新冠肺炎肆虐全美，造成巨大經濟人命損失，《華盛頓郵報》報道，美國總統特朗普不滿中國隱匿疫情，跨部門官員預計將規劃「報復性措施」，包括剝奪中國「主權豁免權」，以懲治或向中國索賠疫情損失。

報道引述4位不具名美國資深官員表示，他們將開始尋求懲治或向北京求償方案，並向華郵透露，特朗普除責怪北京隱匿疫情，也與幕僚討論要對中國施行激進措施，曾與幕僚私下討論剝奪中國「主權豁免權」，讓美國政府及受疫情波及民眾得以向中國索賠。「主權豁免權」是美國1976年通過的法案，讓外國政府在美國法院享有司法豁免權。

美國擬跨部門懲治中國瞞疫情 美媒指將剝奪「主權豁免權」

此外，報道指出，他們也有談論取消美國對中國部分債務義務的選項，但不清楚特朗普是否支持這個想法。報道加註表示，在文章出刊不久後，兩名白宮資深經濟官員，包括白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）排除美方採取這個方案的可能性。

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曾擔任特朗普集團高階行政人員的索里爾（George Sorial）告訴華郵，他與資深白宮官員有討論限制中國的「主權豁免權」。索里爾表示，特朗普與白宮在檢視各種方法，盼能追討回美國公司企業所蒙受的數兆美元損失，以及上萬條生命的喪失，「他們這麼做是對的」。

不過，報道指出，美官員提醒討論尚處初步階段，還未認真開始將想法變成現實。也有部分官員警告特朗普不該懲治中國，原因是中國正運送物資到美國，協助美方防疫工作。報道引述其中一名參與規畫工作的官員表示，現在並非對中國究責的合適時間，「未來會有做這件事的時候」。

特朗普29日曾對路透社說，會考慮讓中國為疫情爆發承擔後果的不同選項。他於27日在白宮記者會上說，美國將尋求讓中國為美國造成的經濟損失賠償數千億美元，並說考慮懲罰中國的額外措施。在回答美國是否要求中國進行金融賠償的問題時，特朗普說，「我們可以做比這個更容易的事」，「我們有辦法去做比這容易很多的事情」。

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責任編輯：游昊雲

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