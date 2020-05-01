  • 29°C
香港時間 : 2020501日 (五) 14:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【調查疫情】美情報部門：病毒非人為或基因改造而成 未排除實驗室洩漏

社會熱點 11:33 2020/05/01

分享：

美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）30日發聲明，首公開指情報界普遍認為，新冠病毒並非由人為或基因改造而成，但未排除實驗室洩漏，並強調病毒源自中國。

聲明提到，情報部門認同科學界的廣泛共識，即病毒不是由人為或基因改造。情報界會繼續審視資訊，判斷這場疫情爆發是由於接觸受感染動物，還是武漢實驗室的意外引起。聲明又強調，病毒源自中國，整個情報界對美國決策者以及應對疫情的人，提供關鍵支持。

【調查疫情】美國3大情報機關　調查中國世衛有否隱瞞疫情

【調查疫情】被央視暗批不是人  蓬佩奧重申要調查中國疫情

多名華府情報官員一直表示不相信病毒由中國開發生化武器的說法，而是認為它可能是帶到武漢的濕貨市場，或是武漢其中一個政府實驗室在研究潛在的生物危機時不慎洩漏。

美國總統特朗普早前曾談及實驗室洩漏病毒的說法，並多次批評中國在阻止疫情擴散不力，更認為這是北京方面以此作為自己在11月大選連任失敗的手段。而國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則呼籲中國容許外國專家到武漢的實驗室調查，但中國否認有關說法，稱實驗室遵守嚴格生物安全守則。

值得注意，世衛此前曾表示，所有已知證據表明，新冠病毒源於自然界動物，而非人為操縱或由實驗室合成。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至4月30日，全球共有3,247,648宗確診個案，230,615人死亡，當中美國的個案佔1,053,036宗，61,547人不治。

【調查疫情】華春瑩斥「公開譴責中國是劇本」 特朗普被諷「喪事當喜事辦」

【全球索償】美媒：特朗普早在一月已獲瘟疫情報　但他視而不見

【全球索償】中方斥濫訴　8國向中國索疫情賠償775萬億（第四版）

【全球大流行】馬雲化身抗疫代言人 能否為中國改善形象？

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【調查疫情】中方嬲到說不買澳牛！中國澳洲為何交惡　看這4件事
2020/04/29
【調查疫情】中方嬲到說不買澳牛！中國澳洲為何交惡　看這4件事
【全球索償】美媒：特朗普早在一月已獲瘟疫情報　但他視而不見
2020/04/29
【全球索償】美媒：特朗普早在一月已獲瘟疫情報　但他視而不見
【調查疫情】華春瑩斥「公開譴責中國是劇本」 特朗普被諷「喪事當喜事辦」
2020/04/29
【調查疫情】華春瑩斥「公開譴責中國是劇本」 特朗普被諷「喪事當喜事辦」
【調查疫情】被央視暗批不是人 蓬佩奧重申要調查中國疫情
2020/04/30
【調查疫情】被央視暗批不是人 蓬佩奧重申要調查中國疫情
【調查疫情】美國3大情報機關　調查中國世衛有否隱瞞疫情
2020/04/30
【調查疫情】美國3大情報機關　調查中國世衛有否隱瞞疫情
疫情 特朗普 蓬佩奧 武漢 中國 北京 美國

上一篇文章

【調查疫情】世衛駐華代表︰中國多次拒世衛查新冠病毒來源 世衛估源頭在武漢

下一篇文章

【新冠肺炎】內地昨新增12宗確診病例 6宗境外輸入6宗本土
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】致命方式超想像？歐洲疑誘發兒童「川崎症」
【新冠肺炎】致命方式超想像？歐洲疑誘發兒童「川崎症」
【新冠肺炎藥物】瑞德西韋能否治療新冠肺炎？中美臨床研究得出相反結論
【新冠肺炎藥物】瑞德西韋能否治療新冠肺炎？中美臨床研究得出相反結論
蔣凡疑因出軌遭「阿里合夥人」除名　一文看懂合夥人制度是什麼？
蔣凡疑因出軌遭「阿里合夥人」除名　一文看懂合夥人制度是什麼？
鴉片戰爭是「英國禁煙打中國」？內地官媒這樣評論可立小學事件（有片）
鴉片戰爭是「英國禁煙打中國」？內地官媒這樣評論可立小學事件（有片）
Blue Bottle為何不入中國 被山寨搶註商標兼敗訴
Blue Bottle為何不入中國 被山寨搶註商標兼敗訴
【糧食危機】11部門聯手遏制蝗蟲爆發成災　提出要「蟲口奪糧」
【糧食危機】11部門聯手遏制蝗蟲爆發成災　提出要「蟲口奪糧」