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【新冠肺炎】英購250部中國製呼吸機被指有「嚴重問題」 醫生憂致命促退回

國情動向 11:49 2020/05/01

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新冠肺炎疫情肆虐全球之際，中國製造的醫療物資再被指有品質問題。外媒報道，250部由中國運抵英國的呼吸機，都有嚴重問題，全部無法使用並遭棄置。有醫生表明，擔心使用這些呼吸機，會造成患者死亡。

英國《衛報》（The Guardian）報道，英國部長日前宣稱對國民保健服務（NHS）抗疫至關重要的中國製呼吸器，被發現品質粗劣，不適用於醫院，甚至可能對患者構成危險。

報道指出，4月4日從中國送抵英國的250部呼吸機，都有如此嚴重的問題，全部無法使用，並遭到棄置。在西密德蘭郡，有NHS醫院醫生非常擔心，去信衛生大臣夏國賢（Matt Hancock），警告這些呼吸機可能會殺死病人。

根據美媒NBC News取得的信函，醫生寫道：「我們認為，如果用了（這些呼吸機），很可能對患者造成重大傷害，包括死亡。」信中還稱，期盼能退回這些呼吸機，換成更能改善重症患者通氣的裝置。

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醫生表示，這些呼吸機的氧氣供應「不穩定且不可靠」，製造品質「很基本」，氧氣連接管不合歐盟規格，而且很難適當清潔。此外，他們表示，這些呼吸機的設計是用於救護車，而不是醫院。據稱，涉事呼吸機為中國北京誼安公司製造的Shangrila 510型。

報道引述英國衛生部回應稱，已經知道醫生提出的關注，並向製造商提出，又指無相關呼吸機正在使用。北京誼安國際銷售經理對於相關產品問題時，則稱「我不知道」。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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