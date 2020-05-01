【調查疫情】世衛駐華代表︰中國多次拒世衛查新冠病毒來源 世衛估源頭在武漢

世衛駐華代表高力（Dr Gauden Galea）接受英國天空新聞（Sky News）訪問時說，世衛多次向中國要求參與新冠病毒的調查工作，都遭到拒絕。高力表示，世衛曾向中國衛生部門及其他單位提出要求，由稱世衛認為病毒源頭就在武漢。

他指出：「（追蹤）病毒源頭是非常重要的，人類與動物之間的相互作用尤其關鍵，一定要研究。」「我們知道中國正進行調查，但我們沒有獲邀加入。」他重申，必須盡一切能力增加對病毒的認知，以防止將來疫症重來，而一個全面的調查應該包括武漢兩個實驗室（即武漢病毒研究所和武漢市疾病預防控制中心）的日誌，但世衛人員不能查閱日誌。

被問到中方是否有合理原因不讓世衛參加調查時，高力說：「從我們來看，沒有。」高力又表示，根據現有證據，世衛認為病毒源頭就在武漢，而且是來自自然，不是人工產生。

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高力又為世衛在疫症爆發初期所扮演的角色辯護，表示那時候世衛所知道的就只有中國匯報的資訊，包括病毒是否人傳人的問題。他說，當時世衛其實非常擔心，並頗相信病毒是會人傳人，但中方匯報的個案和初步調查結果並未確認。結果世衛於1月14日表示，據中方初步調查，沒有證據顯示病毒可以人傳人。中方於1月20日宣布病毒是會人傳人。

對於武漢官員在1月3日到16日沒有匯報任何新增個案，即確診人數停留在 41 宗。高力說：「那段時間就只有 41 宗個案嗎？我認為可能性不大。⋯⋯那麼是否有更多感染個案？中方需要回答這些問題。」

澳洲政府早前提出，應該對新冠病毒源頭展開獨立調查，部分歐洲國家亦認同。世衛在是次疫症危機處理上備受抨擊，美國總統特朗普暫停撥款資助，又形容世衛是為中國搞公關。美國國務卿蓬佩奧曾揚言，美國可能不再資助世衛，研究以另一機構取而代之。

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責任編輯：游昊雲

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