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大陸要港台藝人保證10年政治正確？ 國台辦稱純屬捏造

社會熱點 13:53 2020/05/01

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內地據報針對台港藝人再有新要求，但凡未有表態愛國的港台藝人，內地各大影片平台及影視公司都盡量不會錄用，具體操作上更會有影片平台在合約上增加條款，要求相關藝人保證10年內都會「政治正確」，不會因政治取向被官方封殺，否則就要賠償損失。在台灣，陸委會昨批評大陸把「黨意」加諸在演藝文化作品上。至於國台辦昨則稱，消息「純屬捏造」。

早前有報道指出，為配合官方，優酷、騰訊及愛奇藝等幾個主流平台，最近與影視公司簽買賣版權合約時，合約內又增加一項條款，指明參加演出的香港或台灣藝人，須保證10年內不會因政治取向遭大陸封殺，如有違約，影片平台有權追討賠償。

台灣的陸委會昨回應時，呼籲大陸不應以政治因素介入藝文影視專業創作，有關的做法不利兩岸影視交流的發展。陸委會指，台灣藝人在大陸發展卻被迫要政治表態，「可看出台灣的民主自由才是藝文創作者最佳的發展環境」。

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當局又稱，大陸以意識形態箝制表演創意，打壓境內演藝環境，將藝文影視作為黨的宣傳機器，要求相關從業人員為政治服務，「顯見中國大陸並不是尊重言論自由、讓藝人可自由安心發揮創意的環境」。

《人民日報》去年曾點名讚愛國藝人

在北京，國台辦昨稱上述消息是「純屬捏造」，強調大陸一貫積極支持兩岸影視交流，歡迎台灣藝人來大陸發展，支持更多台灣演藝人員在大陸文化產業的發展進程中分享機遇，共同促進兩岸文化事業繁榮。國台辦又批評民進黨當局及一小撮台獨勢力，不斷在兩岸影視交流領域散布假消息，製造謊言，目的是破壞兩岸交流，蓄意製造同胞間的矛盾和隔閡。

不過，國台辦亦重申，大陸不允許少數人一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持台獨分裂活動，「不希望兩岸影視交流健康發展遭到台獨勢力政治污染」。

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責任編輯：游昊雲

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