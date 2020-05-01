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【金正恩病危？】金正恩五一勞動節發感謝詞  但真身未亮相

國情動向 13:24 2020/05/01

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【金正恩病危？】金正恩五一勞動節發感謝詞  但真身未亮相

北韓領袖金正恩健康狀況仍如謎，五一勞動節是北韓的重要節日，而金正恩也發出五一勞動節感謝詞，感謝多個行業努力宣傳黨的思想與政策，但截至5月1日勞動節中午，金未有真身露面。

金正恩健康狀況傳言不斷，甚至還有美媒宣稱，他10天前因腦出血送醫搶救，才剛脫離險境仍然病重，意識清醒但失去語言能力。不過北韓官方始終未給一個正式說法，如今五一勞動節到了，該節日對北韓很重要，因此外界也高度關注，金正恩是否會在今天現身。

根據北韓官媒《勞動新聞》報道，金正恩在五一勞動節發布感謝詞，向北韓多個行業表達感謝，宣傳北韓執政黨「朝鮮勞動黨」的思想與政策，而收到的模範宣傳員們也感到非常激動，並表示，將用嶄新的宣傳活動為革命注入新動力與活力。

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責任編輯：伍樂

政治 金正恩 北韓

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